Vídeo: Chuva forte volta a atingir Petrópolis e RJ acende alerta

Rio de Janeiro – Castigada por temporais que mataram 233 pessoas, a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, voltou a receber fortes chuvas na tarde deste domingo (20).

Por conta da frente fria que passa pelo Sudeste do Brasil, a Defesa Civil municipal emitiu, nesta manhã, um alerta para chuva moderada a forte, com ventos intensos a partir do período da tarde. A previsão, de acordo com a corporação, é de possibilidade de chuva até segunda-feira (21).

Por volta das 14h, houve o primeiro acionamento de sirenes em áreas de risco. Já às 15h, a Defesa Civil emitiu o segundo alerta. A cidade atingiu 70 milímetros de chuva em apenas uma hora.

A Defesa Civil alerta para que a população não tente atravessar os pontos de alagamento e busque locais seguros. Os 19 pontos de apoio, estruturados por toda a cidade, são alternativas para quem precisar sair de casa.

Nas redes sociais, moradores lamentam a situação em que a cidade se encontra novamente e pedem orações.

