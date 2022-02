Bolsonaro fala ao vivo sobre tragédia em Petrópolis; veja

Manaus (AM) – Bolsonaro fará um sobrevoo nesta sexta-feira (18), nas áreas mais afetadas na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O presidente da República estará acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

O número de mortes chegou a 120, segundo a Defesa Civil estadual. Na última terça-feira (15), forte temporal caiu sobre a cidade da região serrana fluminense, provocando deslizamentos e enchentes em vários pontos.

Na quinta-feira (18) outro temporal atingiu a cidade, provocando novas enchentes. Ruas do centro histórico precisaram ser interditadas devido a alagamentos. Sirenes tocaram em alguns locais e pessoas tiveram que sair de suas casas em locais como a Quitandinha. Na comunidade 24 de Maio, novo deslizamento foi registrado.

De acordo com a Defesa Civil municipal de Petrópolis, núcleos de chuva de fraca a moderada se deslocam hoje em direção à cidade.

Após o sobrevoo, Bolsonaro deve participar de reunião de trabalho com autoridades locais para definir medidas emergenciais.

