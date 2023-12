Manaus terá programação gratuita com DJ, rap, dança urbana, exposição de arte e poesia slam

Apresentações culturais compõem a programação do encerramento do “Corre Certo”

Manaus (AM) – Apresentações culturais de música eletrônica, rap, dança urbana, exposição de arte lambe-lambe e grafite, e poesia slam compõem a programação do encerramento do “Corre Certo”, que ocorrerá neste domingo (3), às 16h, no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, na Avenida Sete de Setembro, s/n, bairro Centro – Zona Sul de Manaus. A entrada é gratuita.

Promovido pela Associação Intercultural de Hip Hop Urbanos da Amazônia (AIHHUAM), o projeto “No Corre Certo” busca conscientizar sobre os efeitos prejudiciais do consumo abusivo de álcool.

Quem comandará a música eletrônica será o DJ e produtor Carapanã, um dos símbolos da cultura manauara e original das discotecagens de battle breaking. O palco também receberá Ana Lamêgo, DJ open format e especialista em batidas de funk.

O rap queer Lua Negra é outra atração confirmada. Há mais de dez anos na cena musical do Amazonas e do Brasil, suas rimas produzem mensagens contra diversas mazelas sociais, incluindo homofobia, racismo e machismo.

Na parte da dança, quem agitará o público será o grupo Holograma, reconhecido como um dos principais em dança urbana da região. Também haverá batalha-show All-Style, exposição de murais e cartazes lambe-lambe e artes de grafite, e recitação de poesia slam (poetry slam).

A coordenadora do projeto “No Corre Certo”, Adriele Albuquerque, deixa seu convite para o público.

“Será uma tarde e noite muito especiais, pois reuniremos artísticas que acreditam na diversidade e na cultura periférica, além de tratarmos um assunto tão importante: o consumo abusivo de álcool, seus riscos e alternativas saudáveis. A entrada é 100% gratuita e todos estão mais que convidados”, compartilha.

As novidades sobre o evento estão disponíveis no Instagram da AIHHUAM: @aihhuam.

