‘Boi Manaus’ anima população na primeira noite e promete mais festa hoje; veja programação

Manaus (AM) – O vice-prefeito e secretário municipal chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, representou, na sexta-feira (1°), o prefeito David Almeida na primeira noite do evento mais aguardado pelos brincantes da cultura amazonense, o “Boi Manaus 2023”, no sambódromo de Manaus, Zona Oeste, e exaltou a importância da festa para a cidade.

“O Boi Manaus já faz parte do nosso calendário de eventos culturais, e movimenta toda a cidade, sendo de extrema importância por valorizar as tradições da nossa região”, afirmou Rotta.

O “Boi Manaus” é realizado anualmente pela Prefeitura de Manaus, e neste ano, teve seu calendário adiado devido a forte onda de fumaça que encobriu a cidade no período, mas a alteração de data não diminuiu a grandiosidade da festa bovina, que reuniu milhares de brincantes, nesta primeira noite, para dançar o “dois pra lá, dois pra cá”.

“É com muita alegria e satisfação que estamos abrindo a primeira noite do Boi Manaus 2023. Este ano está sendo fora de época, devido à onda de fumaça, pois comemorávamos no dia do aniversário da cidade, mas graças ao prefeito David, que tem um olhar atencioso para a cultura, não podíamos deixar de realizar a nossa tradição anual, levando alegria à população, que se diverte ao som das toadas dos bois, em um espaço seguro, com uma excelente estrutura e organização”, disse Rotta.

O vice-prefeito também reforçou o convite ao público para a segunda noite do evento. “Convido a todos que puderem vir prestigiar a festa, neste sábado, pois está digna do que espera a população”, finalizou.

Água e acessibilidade

A primeira noite do Boi Manaus 2023 exaltou a cultura popular, com o tema: “o som que vem da floresta”. Vinte e cinco artistas se apresentaram nos dois palcos montados, com muita toada e ritmo que emocionaram o público presente no sambódromo.

Para o evento deste ano a Prefeitura de Manaus promoveu algumas mudanças, como a permissão para a população entrar com garrafa de água, a proibição a menores de 12 anos e a acessibilidade, com espaço para pessoas com deficiência em uma área maior e com mais comodidade.

Para o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, a Prefeitura de Manaus cumpre o papel da gestão pública em valorizar a cultura do Amazonas e a tradição. “Mais uma vez a gente vê a gestão do prefeito David Almeida cumprindo o papel como poder público em valorizar e apoiar os eventos culturais da cidade. O Boi Manaus é tradicional e faz parte do calendário da cidade, além de movimentar toda uma cadeia econômica, com geração de renda para muitas famílias”, pontuou.

De acordo com o levantador de toadas Fabiano Neves, é importante marcar o território, exaltar a Amazônia e levar a mensagem de preservação, principalmente após o Amazonas registrar a maior seca da história. “É um privilégio estar aqui e poder cantar o nosso ritmo, nossas toadas, na festa da nossa terra. É muito bom cantar a nossa essência, principalmente neste momento que nós passamos por tempos vulneráveis. Estamos exaltando a Amazônia e trazendo a mensagem de preservação que o mundo inteiro precisa cantar”, ressaltou.

Segurança

Respondendo ao Plano de Ações Integradas (PAI), o Centro de Cooperação da Cidade (CCC) coordenou o colegiado para o monitoramento do evento, fortalecendo políticas públicas e garantindo a segurança das ações.

Além de realizar três reuniões do colegiado, sem registrar nenhuma ocorrência relevante nessa primeira noite, o CCC atuou também no monitoramento do evento, por intermédio das 42 lentes espalhadas em todo o perímetro do festival.

O gerente de projetos do CCC, Mário Henrique, enfatizou as atividades exercidas pelo órgão. “O Centro de Cooperação da Cidade está atuando junto com a coordenação e às equipes de segurança do evento, por meio da ativação do colegiado municipal, que integra os órgãos envolvidos na operação, e no monitoramento das câmeras do CCC, para dar apoio às questões de trânsito e segurança, dentro e fora do perímetro do evento”, explicou.

Confira as atrações para o segundo dia do Boi Manaus:

Sábado, 2 de dezembro, a partir das 19h

20h às 20h30 – Denis Martins e Luciano Araújo

20h30 às 21h – Renato Freitas e Wilson Nobre

21h às 21h30 -Toada de Roda e Ianayra

21h30 às 22h – Boi Corre-Campo

22h às 22h30 – Mara Lima e Luanita Rangel

22h30 às 23h – Edmundo Oran e Arlindo Neto

23h às 23h30 – Batucada/Israel Paulain e Sebastião Jr.

23h30 à 0h – Marujada de Guerra e Paulinho Viana

0h à 0h30 – Prince do Boi e Patrick Araújo

0h30 à 1h – Márcia Siqueira e Márcia Novo

1h à 1h30 – Carlinho do Boi

1h30 às 2h – Boi Brilhante

