Palmeiras vence Fluminense e está mais próximo do título do Brasileirão

Jogo conta com dois gols anulados e expulsão; Breno Lopes balança as redes para o Verdão

Em confronto válido pela 37ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras venceu o Fluminense por 1 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo, neste domingo (3). Breno Lopes anotou o gol do Verdão e ainda marcou mais dois, que foram anulados. O Tricolor entrou em campo com seu time considerado reserva.

Após o resultado, o Alviverde mantém três pontos de vantagem em relação aos principais concorrentes, não pode ser superado na pontuação e segue com saldo de gols muito superior. Para deixar o título brasileiro escapar, o Palmeiras precisaria perder por muitos gols na última rodada. Flamengo e Atlético-MG, por exemplo, necessitam de vitórias por largas goleadas em seus jogos.

CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

Mosaico! Depois de fazer homenagem a Abel Ferreira na vitória sobre o América-MG, a torcida do Palmeiras estendeu novo mosaico nas arquibancadas, com a frase “nunca desistir”, com imagem da taça do Brasileirão.

Anti-herói! Breno Lopes perdeu pelo menos duas chances claras e ouviu reclamações da torcida no Allianz Parque. Depois, ele anotou o gol que inaugurou o placar do jogo.

Três para valer um! Breno Lopes ainda fez dois gols na primeira etapa, que acabaram anulados. A arbitragem pegou toque de mão de Endrick no primeiro, em jogada individual do garoto. No segundo, foi assinalado saída de bola no cruzamento de Marcos Rocha, na linha de fundo.

Vermelho! Após entrada de Lucas Justen em Piquerez no segundo tempo, o árbitro aplicou cartão amarelo, mas mudou para expulsão do lateral do Fluminense após revisão no VAR.

MÃO NA TAÇA! Com a vitória, apenas uma catástrofe tira a taça do Verdão.

*Com informações do O Lance

