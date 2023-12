Em Manaus, empreendedores participam de palestras sobre tecnologia e comunicação para negócios

Manaus (AM) – Mais de 80 empreendedores de diversos segmentos estiveram da 1ª edição do “Hattori Tech Day & Papo Empreendedor”, no último sábado (2), no Casarão da Inovação Cassina, no Centro histórico de Manaus.

O evento foi realizado pela Hattori Tech e pela startup amazonense “Faço a Conta” por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI), com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). As inscrições foram gratuitas tanto para a modalidade presencial quanto para a online.

O encontro foi promovido para fortalecer a cultura empreendedora local através da disseminação de conteúdos sobre tecnologia, comunicação e inteligência emocional, divididos em três painéis. O primeiro, discutiu sobre a utilização da inteligência artificial (IA) no marketing e design, em que profissionais dessas áreas puderam relatar suas experiências.

“Foi muito legal, muito bacana. Participar de um evento onde pude conversar e me conectar com pessoas diferentes. As palestras e rodas de conversa foram muito boas. Ouvir as experiências e ver os convidados auxiliando as pessoas que têm interesse em construir uma startup, pois sabemos que não é fácil”, disse Tayane Dias, professora de Língua Portuguesa e CEO da Melinkaí, startup idealizada durante o 2º INOVATHON Manaus 2023.

Evento foi realizado pela Hattori Tech e pela startup amazonense “Faço a Conta” Foto: Gabriela Carvalho/Hattori Tech

Já o segundo bate-papo, teve como foco abordar sobre a convergência da tecnologia e inteligência emocional na educação com o título “Como a tecnologia pode potencializar a aprendizagem socioemocional?”. Os educadores convidados para participar do bate-papo apresentaram suas perspectivas dessa mudança no formato do processo de ensino-aprendizagem.

“Costumo dizer para as pessoas que nós não podemos mais fugir das tecnologias. Mesmo que a gente não goste, temos que aprender o básico”, ressaltou a pedagoga e professora da Semed, Aldemira Câmara.

Além disso, nos intervalos entre uma atividade e outra, representantes das startups presentes puderam apresentar um “pitch” de 5 minutos sobre a solução inovadora desenvolvida por eles. O evento foi conduzido pelo jornalista Luiz Henrique Almeida.

Estímulo para empreender

Samara Castro, professora e administradora; Aldemira Câmara, professora e pedagoga da SEMED; Jonathas Pinheiro, prof de robótica educacional e diretor educacional da Kainos Maker; e Nívia Carvalho, professora e idealizadora do projeto Na Sala dos Profes (da esquerda para a direita) Foto: Gabriela Carvalho/Hattori Tech

Para o estudante de administração, Renan Augusto, as experiências compartilhadas no evento foram essenciais para motivá-lo a empreender.

“Vi pessoas novas que estavam montando o seu próprio negócio e que já sabiam onde queriam chegar. Era isso que eu precisava. Tive uma visão clara e objetiva de que não é preciso algo mirabolante para começar, basta você encontrar uma necessidade no mercado e tentar ajudar as pessoas. Amei estar naquele lugar. O ambiente, as pessoas, o clima”, destacou.

Conforme o CEO da Hattori Tech e um dos organizadores, Adrio Hattori, o encontro também foi importante para homenagear aqueles que tiveram um papel essencial ao longo de 2023 na formação e treinamento de novos empreendedores.

“Muito gratificante nós encerrarmos a agenda de eventos de inovação desse ano aqui no Casarão, mas já de olho no próximo ano, onde pretendemos avançar ainda mais. Foi incrível!”, afirmou.

O diretor do Departamento de Qualificação Profissional (DQP) da SEMTEPI, André Maia, reforçou o sucesso da parceria firmada durante o ano. “Nosso principal propósito é entregar serviço para a população. Esse é o nosso trabalho diário, desde a manhã bem cedo até enquanto tiver trabalho, nós estamos lá. Queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esse é o nosso grande objetivo”, enfatizou.

Hattori Tech Day & Papo Empreendedor

O Hattori Tech Day & Papo Empreendedor é apoiado por: SEMTEPI, SEBRAE, Melinkaí, Residuum, Ecolabs, Faço a Conta, inBioTa Depósito Verde, Starbil, ATX, Remédio Fácil, Master Pet, Licor Mix, B2Service, Trocados, Senhora Limpeza.

A transmissão ao vivo do evento pode ser assistida por meio desse link: https://www.youtube.com/live/Qehyjer7sFk?si=Y0DRxA1VtHE-vrUZ

