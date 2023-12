Brasileiros substituem produtos “tradicionais” para deixar a ceia natalina mais barata

A ceia de Natal é tradição em muitos lares brasileiros, mas este ano está sendo de inovação. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a ceia estará mais cara em 2023. A pesquisa prevê que a cesta de composta por aves natalinas, azeite, caixa de bombom, espumante, lombo, panetone, pernil, peru, sidra e tender terá o valor R$ 321,13, um aumento de 8,9% em relação ao ano passado.

Como os produtos típicos natalinos ficam mais caros nesta época, algumas substituições são fundamentais para a ceia ser farta e caiba no bolso do trabalhador. Conforme a pesquisa da Fundação Institutos de Pesquisas Econômicas (Fipe), o mais procurado nesta época é o bacalhau, com um aumento de 15,65%.

A variação de preço do lombo de bacalhau dessalgado morhua 1 kg pode ser encontrado de R$ 79,90 a R$ 239,90. Para substituir o nobre produto, as opções mais procuradas são: cação e o filé de merluza. No caso do cação em posta o preço do quilo pode variar de R$ 25,90 a R$ 59,90. Já o filé de merluza congelado o quilo pode variar entre R$ 22,90 a R$ 46,90.

Para Fernando Lamounier, educador financeiro e diretor da Multimarcas Consórcios, os brasileiros precisam planejar quanto antes o que servir para os familiares e com isso aproveitar produtos sazonais e economizar nas festas de fim de ano.

“A instabilidade econômica do país é o agente dificultador de um padrão de vida financeira saudável para o cidadão comum. Com isso muitas famílias acabam gastando acima do seu orçamento para proporcionar uma ceia farta aos seus familiares e amigos, erro este que pode acabar custando caro. Ficar de olho em promoções e até mesmo realizar a troca de alguns produtos sazonais são ações importantes para diminuir os gastos e assim evitar que o consumidor entre no vermelho”, destaca.

Assim como o bacalhau, o azeite de oliva foi um dos produtos com maior reajuste da lista, em média de 35,7%. A média de preço de uma garrafa de azeite de oliva tipo único com 500ml pode ser encontrado de R$ 32,90 a R$ 51,90. Uma opção é a utilização de óleo composto (soja + azeite) que pode ser encontrado a partir de R$ 10,99.

Peru e chester podem ser substituídos por frango, vendido a preços menores. Para fazer bonito à mesa, recheá-lo com farofa e decorá-lo com fios de ovos ou fatias de abacaxi, exatamente como se faz com as aves tipicamente natalinas, são boas pedidas.

Lamounier explica que a diferença da soma no final do ticket da compra pode ser utilizado para outros fins, como, por exemplo, pagar uma conta ou guardar para as contas de janeiro.

“Existe entre as pessoas uma falta de consciência sobre gastos, se tornando cada vez mais necessário a realização de um planejamento financeiro com o fim de beneficiar não apenas o detentor do dinheiro, como também, todos ao seu redor. Anotar os gastos e destacar as prioridades auxilia no orçamento para que se tenha condições saudáveis de se manter financeiramente, sem gastos por impulso”, finaliza Lamounier.

Variações de preços

Um ponto de atenção que o consumidor tem que ter é em relação à variação de preço de um mesmo produto. Por exemplo, um panetone de frutas cristalizadas de 500g pode custar de R$ 18 a R$ 27. O especialista recomenda uma pesquisa em pelo menos três lugares diferentes, para fazer a compra certa.

Uma dica também do especialista é procurar por produtos que tiveram deflação como, por exemplo: pernil com osso (10,41%), uva (6,7%), vinho tinto (1,7%), entre outros. Usar a criatividade e não deixar de comemorar com a família e os amigos.

*Com informações da assessoria

