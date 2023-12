Saullo Vianna promove debate sobre desafios do setor da Navegação nos rios da Amazônia

O deputado federal Saullo Vianna (União-AM) promove nesta quarta-feira (6), no auditório Freitas Nobre, Câmara dos Deputados, a Mesa Redonda “Infraestrutura Aquária e Crédito para o setor de Navegação”, evento da Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Navegação Interior, da qual é vice-presidente.

Entre outros assuntos que serão objeto de debate na Mesa Redonda estão os mecanismos para aprimoramento da Segurança nos Rios, com a proposta de criação da Polícia Hidroviária, Formação de Mão de Obra, além de temas da atualidade, como a grave Seca na Amazônia.

“Um dos principais desafios da navegação interior é formação de mão de obra que possibilite o aumento produtividade e da competitividade das empresas de navegação interior, em especial no Arco Norte, que abrange portos dos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Maranhão, regiões importantes para o escoamento dos grãos”, afirmou Vianna.

Outro desafio apontado por Saullo Vianna é a dificuldade dos pequenos armadores e embarcações que fazem o transporte de passageiros, sobretudo na Amazônia, onde os rios são as estradas de ribeirinhos, de acessar políticas de fomento.

Alta capacidade de transporte e baixo impacto ambiental- O baixo custo de manutenção e implementação, menor custo socioambiental, maior vida útil, menor consumo de combustível e alta capacidade de volume transportado fazem da navegação uma solução logística estratégica para o país, para Saullo Vianna.

“Do ponto de vista natural, sem intervenções, as hidrovias da região Norte são privilegiadas. Com menores custos logísticos de escoamento e um frete mais barato o preço dos produtos brasileiros é reduzido, o que confere vantagem no mercado externo. Por conta desses aspectos naturais, os rios do Norte, em geral, exigem um olhar e uma política diferenciados”,

resumiu.