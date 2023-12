Capital com maior cobertura vacinal em 2022, Manaus se mantém no top 3 em 2023

Manaus (AM) – Com um índice de cobertura de 79,91%, Manaus foi eleita a capital que possuiu a maior cobertura vacinal em 2022, de acordo com o Datas SUS. Registrando uma porcentagem superior às outras regiões do país, a capital amazonense apresentou 80,48% da população com o ciclo vacinal completo, segundo dados o vacinômetro da Covid-19, desenvolvido pela Prefeitura de Manaus.

Em relação a este ano, dados parciais do DataSUS, atualizados até o mês de maio, projetam Manaus ainda entre as três capitais com maior cobertura vacinal, com percentual de 53,91%, ao lado de Curitiba (59,31%) e Brasília (56,54%).

A informação foi divulgada pelo Centro de Liderança Pública, que explicou que a taxa de cobertura vacinal considera a percentagem do número de doses aplicadas de vacinas, dividida pela população-alvo daquele município.

No Ranking de Competitividade dos Municípios da organização sem fins lucrativos, que reitera números do DataSUS divulgados no último mês de junho, a capital amazonense aparece à frente de Brasília (75,04%) e Belo Horizonte (73,23%).

Segundo o prefeito de Manaus, David Almeida, o avanço na cobertura vacinal reflete o compromisso com a saúde firmado no início da gestão municipal, em 2021, diante da crise na área decorrente da Covid-19.

“Aquele momento de pandemia nos deu a oportunidade de ir a campo, visitar as unidades de saúde e motivar nossos servidores. Graças a isso, hoje temos uma realidade diferente, somos referência em saúde básica no Brasil, com os melhores servidores da saúde básica do país”, afirma o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, assinala que os dados positivos da vacinação em Manaus são resultado das ações e projetos para o fortalecimento da saúde básica na gestão David Almeida.

“Ao longo dos últimos três anos, a prefeitura investiu na revitalização de unidades básicas e na valorização dos profissionais de saúde, assim contribuindo para aprimorar nossos serviços e levar assistência de qualidade para uma população cada vez maior”, declara.

A Semsa tem trabalhado também para mobilizar a população em prol da atualização vacinal. E exemplo disso foi o “Dia D” da vacinação contra a influenza e multivacinação, realizado em 25/11, que teve 35 mil pessoas imunizadas contra a gripe e com as vacinas do calendário básico em 167 salas de vacina da rede básica. As ações seguem até o dia 15, voltadas a pessoas de 18 grupos prioritários para imunização contra a influenza, e para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos.

Números

Em sua quarta edição, o Ranking de Competitividade dos Municípios do CLP foi divulgado na terça-feira, (5), trazendo 65 indicadores, considerados fundamentais para a promoção da competitividade e melhoria da gestão pública das cidades brasileiras. Entre eles, os dados acerca do acesso a saúde e educação, sustentabilidade fiscal, meio ambiente, inovação e dinamismo econômico, entre outros.

No indicador Cobertura Vacinal, os números do ranking representam uma média das taxas de cobertura vacinal da população, considerando o total de últimas doses (cobertura completa) para o conjunto de imunizantes definidos pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI). A taxa de cobertura de cada vacina corresponde à razão entre o total de doses aplicadas da dose vacinal indicada (1ª, 2ª, 3ª dose ou dose única, conforme a vacina) e a população-alvo.

Os percentuais são calculados pelo Ministério da Saúde e podem ser consultados no serviço Informações da Saúde (Tabnet), do DataSUS.

