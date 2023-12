Empresário de Zé Neto revela a causa do acidente que vitimou cantor

Zé Neto, da dupla com Cristiano, continua internado na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, após sofrer um grave acidente de carro. Nesta quarta-feira (6), o empresário Genilson Farias, revelou alguns detalhes sobre o acidente que vitimou o cantor.

Segundo ele, o sertanejo capotou o carro após desviar de um animal na pista. Genilson também contou que Zé Neto deve receber alta em breve.

“Segundo relato do próprio Zé, ele teve que desviar de um animal que tinha entrado na pista, e para não colidir com um ciclista que vinha na própria via dele, teve que jogar para o outro lado, e infelizmente, colidiu com os veículos”, contou.

“Zé está super bem, está na UTI ainda, precisa ficar 24 horas sob cuidados médicos, mas está bem. Ele teve uma lesão no braço, também teve uma escoriaçãozinha no tórax, mas tirando isso está super bem, já está medicado”, contou.

*Com informações do Correio Braziliense

