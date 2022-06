Zé Neto se afasta dos palcos e Cristiano assume shows da dupla

O sertanejo Zé Neto precisou novamente de ausentar dos palcos e Cristiano assumiu os shows da dupla. O cantor apresentou um quadro de tosse que prejudicou o tratamento nas vértebras depois de fraturar três costelas no início do mês. As informações são de Leo Dias, do Metrópoles.

“Não somos só parceiros da música, eu e o Zé somos parceiros na vida, e eu como amigo tenho de estar ao lado dele sempre. Tenho muita fé e certeza de que tudo isso vai passar. E eu estarei sempre aqui para honrar nossa história. Já, já ele estará de volta e por aqui vou agradecendo ao público, porque é a energia de vocês que nos move!”, disse Cristiano.

Durante show na última terça-feira (21), Zé Neto não fez show no Pará, junto ao colega. Já a apresentação da quarta-feira (22), no interior do Rio Grande do Norte, foi cancelada.

“Assim que tiver liberação médica Zé Neto retoma a agenda ao lado do parceiro musical, amigo de infância e gigante na atitude Cristiano”, disse a assessoria em nota ao jornalista.

