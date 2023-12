Tayane Gandra, mãe do pequeno pequeno Gui, torcedor que virou amuleto do Vasco, disse que ela e sua família foram vítimas de um assalto na saída de São Januário, depois da vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino nesta quarta-feira (6).

Gandra relatou em suas redes sociais que os criminosos levaram celulares, relógios, aliança e apontaram o revólver no rosto das pessoas.

“Um verdadeiro absurdo! Acabamos de ser assaltados saindo de São Januário. Colocaram revólver na nossa cara, não respeitaram o Gui no carro, uma criança! Celulares, relógios, aliança e muito terror psicológico. Deus nos proteja e nos ajude a batalhar e reconquistar o que nos foi tirado” – escreveu ela nas redes sociais.

Família de Gui, torcedor amuleto do Vasco, relata assalto na saída de São Januário: "Revólver na cara". pic.twitter.com/i1l8Pao9PO — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 7, 2023

O Vasco enfrentou o Bragantino, em São Januário pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o cruz-maltino estava lutando pela permanência na Serie A e dependia de uma vitória. O time carioca venceu o paulista por 2X1 e respirou aliviado.

PEQUENO GUI

Guilherme Gandra Moura (8), é um influenciador mirim, de 8 anos, portador de uma doença genética rara, a Epidermólise Bolhosa ele ficou conhecido no início deste ano após acordar de um coma e ter viralizado o reencontro com a mãe desde então Gui vem realizando sonhos como bom vascaíno que é virou amuleto da sorte do time carioca e teve um encontro com o presidente Lula além de unir torcidas de vários times com o seu carisma.

