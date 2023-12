Ministério Público do Amazonas anuncia a publicação do edital do Concurso Público

Manaus (AM) – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) anunciou nesta quinta-feira (07), véspera de feriado em Manaus, a publicação do Edital do Concurso para o preenchimento de vagas e a formação de cadastro reserva em seu quadro de servidores. O certame, conduzido pela Fundação Carlos Chagas (FCC), seguirá as diretrizes estabelecidas no edital.

As vagas para o Concurso do MPAM estão distribuídas entre nível médio e superior, com cotas para pessoas negras e pessoas com deficiência física. O edital detalha os cargos, especialidades, pré-requisitos de escolaridade, número de vagas, valor da inscrição e remuneração inicial. Além disso, apresenta as atribuições básicas dos cargos e especialidades, o conteúdo programático das provas e o cronograma respectivo.

O Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, destacou o trabalho desenvolvido pela Comissão responsável pelo Concurso Público, ressaltando o esforço empreendido ao longo de sua gestão para reestruturar o MPAM com o suprimento de servidores no quadro.

“Ao longo dos últimos três anos, dedicamos esforços infindáveis para reestruturar o Ministério Público do Amazonas, reconhecendo a importância vital de preenchimento de vagas no quadro de servidores. Nossa Comissão responsável pelo Concurso Público tem desempenhado um papel fundamental, e hoje, com a publicação deste edital, colhemos os frutos de um trabalho sério e dedicado. Que este Concurso Público seja o início de uma nova era para o Ministério Público do Amazonas, marcada pelo fortalecimento de nossa instituição e pela promoção da justiça em nosso amado estado”, declarou o PGJ.

Segundo a Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Lilian Maria Pires Stone, cada vaga a ser preenchida representa mais um passo na consolidação de um Ministério Público mais eficiente, mais próximo da comunidade e mais apto a cumprir sua missão constitucional de defender a ordem jurídica, os interesses sociais e individuais indisponíveis.

“Este edital, publicado hoje, representa um marco significativo em nossa trajetória ministerial. Quero expressar minha gratidão a todos os envolvidos nesse processo, à equipe da Comissão do Concurso que trabalhou incansavelmente em todo o processo, à Fundação Carlos Chagas por sua parceria e, principalmente, aos cidadãos do Amazonas, que depositam sua confiança em nosso trabalho diário em prol da sociedade amazonense”, disse a Subprocuradora, Lilian Stone.

Dúvidas ou questionamentos relacionados ao edital devem ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) da Fundação Carlos Chagas, acessível através do “Fale Conosco” no site http://www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone (11) 3723-4388. Confira o conteúdo programático que será solicitado no concurso AQUI.

*Com informações da assessoria

