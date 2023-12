Prefeito David Almeida visita obras na capital amazonense; T7 atinge 95% de execução

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, visitou, nesta quinta-feira (7), obras em andamento na capital amazonense. Pela manhã, o prefeito esteve no novo Terminal de Integração 7 (T7), localizado na avenida Torquato Tapajós, esquina com a avenida do Turismo. Com quatro mil metros quadrados de área construída, o terminal vai garantir segurança e conforto aos usuários do transporte coletivo.

Na sequência, David esteve no complexo viário Prefeito José Fernandes, localizado na avenida Governador José Lindoso (Torres) e na creche municipal Almirante Victório José Barbosa, na Vila Buriti. O chefe do Executivo municipal falou sobre o terminal, que vai oferecer uma infraestrutura completa para atender às necessidades de mobilidade urbana da cidade.

“As colunas de sustentação da administração já estão fincadas. Agora, nós estamos colocando as vigas de sustentação das plataformas, para que a gente possa avançar nessa obra, que vai servir para a integração das zonas Norte e Oeste, a região do Tarumã e também de quem vem do Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Então, essa é mais uma ação da prefeitura para melhorar o transporte da nossa cidade e que será um marco na mobilidade urbana aqui nas zonas Norte e Oeste de Manaus. Acredito que entre maio e junho do próximo ano, nós já estaremos entregando o T7 totalmente construído”, enfatizou o chefe do Executivo municipal.

A obra contará com o investimento de R$ 15 milhões e vai beneficiar 45 mil pessoas, por dia, que moram nas zonas Oeste e Norte de Manaus. Esta iniciativa representa um marco significativo para a melhoria da mobilidade urbana, trazendo benefícios concretos para toda a comunidade.

Novo Complexo Viário

O secretário de Obras, Renato Junior, que participou da vistoria técnica do complexo viário, afirmou que o projeto alcança 95% de execução, em fase de arremate, com as equipes ainda implantando calçada, meio-fio e sarjeta.

“Chegamos a 95% da obra executada e estamos na reta final. Esse viaduto é fruto de um convênio com o governo do Estado, mas a execução é da Prefeitura de Manaus. O nosso trabalho tem sido diuturno, para entregar esse projeto, cujo cronograma tem sido cumprido com uma velocidade nunca vista antes na história da cidade de Manaus. Ainda neste mês de dezembro, entregaremos esse viaduto para a cidade de Manaus”, afirmou o secretário de Obras, Renato Junior.

Ainda nesta manhã, o prefeito acompanhou também o andamento da construção da creche municipal Almirante Victório José Barbosa, na zona Sul da cidade, com obras em fase final e estimativa de entrega em janeiro de 2024.

“Mais uma creche que estamos finalizando para entregar já no mês de janeiro, com mais 208 vagas para as crianças da cidade de Manaus. Estamos neste momento com quatro creches já em processo de finalização e essa é uma delas”, enfatizou Almeida.

