David Almeida entrega equipamentos para 69 instituições na capital

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na manhã desta sexta-feira (10), a entrega de equipamentos para 69 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), que somam mais de R$ 6,8 milhões, referente ao edital de chamamento público 001/2022 do Fundo Manaus Solidária (FMS). A ação, que aconteceu no Parque Municipal do Idoso (PMI), no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da cidade, vai atender cerca de 78 mil pessoas de forma direta e indireta.

“Nós fazemos essas parcerias com essas OSCs, fortalecendo as ações dentro das comunidades para que a população não fique desassistida. Esta é a maior entrega que fizemos. A gente vai equipando essas entidades, para que possam ganhar mais e ter melhor qualidade de vida. Então é dessa forma que a prefeitura trabalha, e assim a gente vai fomentando o terceiro setor na cidade de Manaus”, garantiu Almeida.

As entidades foram contempladas com materiais permanentes como automóveis, luva robótica, kits de robótica, ar-condicionado, ventiladores, bebedouros, cadeiras de rodas adaptadas, impressoras, computadores, notebooks, materiais esportivos, kimonos, além de recursos para pagamento de pessoal, somando mais de R$ 6,8 milhões na ação.

De acordo com o presidente do FMS, Emerson Castro, um novo edital já foi publicado para selecionar novas OSCs. Ele explica que a expectativa é alcançar cada vez mais instituições.

“Nós já publicamos um novo edital, estamos agora em fase de seleção, para que ano que vem a gente consiga aumentar ainda mais essa parceria com eles. Nós, como poder público, percebemos a grandiosidade do trabalho de cada um, e queremos ampliar ainda mais esses números”, destacou Castro.

A presidente do Clube de Mães da Japiinlândia, Jacilene Franco, uma das entidades contempladas, afirmou que, graças ao edital, será possível oferecer ainda mais assistência para as mais de 600 pessoas que são atendidas na instituição.

“Isso é muito importante para as instituições, para a comunidade, para que nós possamos continuar prestando assistência às pessoas vulneráveis das nossas comunidades. Todos nós aqui estamos muito agradecidos por essa ação, que nos dá ainda mais oportunidade para desenvolver o nosso trabalho”, disse.

Edital

O edital 001/2022 visou entidades de natureza privada, sem fins lucrativos, que realizam projetos autossustentáveis, geradores de trabalho, renda e inclusão social relacionados às metas prioritárias do município, tais como combater situações que exponham a população em situação de risco ou vulnerabilidade social, e projetos das organizações da sociedade civil, incluindo as do setor primário.

*Com informações da assessoria

