AM-010: rodovia que liga Manaus a Itacoatiara está 100% trafegável, diz Seinfra

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) já executou 160 quilômetros de primeira capa asfáltica e os outros 90 quilômetros estão com obras em andamento, de modo que, atualmente a rodovia encontra-se totalmente trafegável ao longo dos seus 250,40 quilômetros de extensão.

A obra, que apresenta 67% de avanço e está gerando 8.600 empregos diretos e indiretos, conta com serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização. Nesta etapa, os serviços realizados são os de drenagem superficial, com meio meio-fio e sarjeta.

Os serviços incluem ainda, alargamento da caixa viária para 10 metros de largura, com pista de rolamento e acostamento. Além disso, estão sendo implantadas a sinalização, horizontal e vertical, e ainda a pintura de faixas reflexivas na rodovia.

Esta é a primeira obra de grande porte recebida pela rodovia desde a sua construção, na década de 50.

Benefícios – A nova AM-010 irá levar muitos benefícios para o estado, entre eles irá facilitar o escoamento da produção rural de Itacoatiara e outros sete municípios; garantirá mais segurança na trafegabilidade; irá reduzir o tempo de trajeto entre as localidades; encurtará as distâncias; e permitirá o desenvolvimento social e econômico da população em toda a região.

Para o produtor rural Fabiano Costa, 40, a pavimentação da rodovia tem gerado benefícios todos os dias. “Nossa propriedade, o sítio Jamel, fica no KM 110 da AM-010, entre Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Lá trabalhamos com a produção de frutas cítricas, como laranja, limão e tangerina, e o asfalto permite que possamos escoar nossos produtos com muito mais agilidade”, destacou.

Produtor rural há 15 anos, Fabiano conta a dificuldade enfrentada antes da pavimentação da rodovia. “Aqui era cheio de buracos e tínhamos de nos programar com dias de antecedência para poder escoar os produtos e levá-los para a venda na capital. Hoje a rodovia está sinalizada, bem asfaltada e conseguimos colher e escoar no mesmo dia, o que melhorou 100% os nossos serviços”, ressaltou.

Para o taxista intermunicipal Rogers Soares, 35, com a pavimentação da rodovia, os prejuízos com a manutenção do carro diminuíram. “Perdi as contas de quantas vezes tive de levar meu carro para a revisão por conta das péssimas condições da pista. Eram inúmeros buracos, o pneu estourava e muito tempo perdido. Hoje, com o asfalto, esses problemas diminuíram consideravelmente”, afirmou.

Trabalhando na rodovia AM-010 desde 2019, Rogers falou ainda sobre o impacto positivo que a pavimentação da via gerou em sua saúde, tendo em vista as dores na coluna por conta do impacto com a via esburacada.

“Antes, o trajeto que eu fazia durava cinco horas e era bastante desgastante. Eu sofria com dores na coluna. Agora, o tempo caiu para menos de quatro horas de viagem, sem contar que as condições de trafegabilidade melhoraram demais, então isso é um grande avanço para todos nós e eu, mais do que ninguém, sei o quanto isso vai melhorar minha qualidade de vida e o meu trabalho”, afirmou.

Compromisso

O secretário de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, falou da importância em garantir a pavimentação da via. “O governador Wilson Lima sabe da importância da rodovia AM-010 para a região, então, nós estamos trabalhando todos os dias para proporcionar a segurança das pessoas que trafegam pela AM-010, e hoje temos uma rodovia 100% trafegável, gerando benefícios para toda a população”, explicou.

