Sepultura anuncia turnê de despedida após 40 anos de carreira; veja datas e cidades

O Sepultura anunciou, nesta sexta-feira (8), que irá acabar após a última turnê do grupo, com início em março de 2024. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa em um hotel, na zona sul de São Paulo.

Com duração de 18 meses, a turnê “Celebrating Life Through Death” vai passar por cidades brasileiras e países da América Latina e Europa. Os shows também irão render a gravação de um álbum com 40 músicas. A banda mineira foi uma das precursoras do Heavy Metal no Brasil e já se apresentou em 80 países.

“Não é um momento triste. É de celebração. Não queria ver o Sepultura acabar por briga ou ‘rehab’ de drogas ou a gente ficar velho demais”, disse Andreas Kisser, líder do grupo

Primeiras datas da turnê

1 de março de 2024 – Belo Horizonte (Arena Hall)

2 de março de 2024 – Juiz de Fora

09 de março de 2024 – Brasília (Arena Lounge)

15 de março de 2024 – Uberlândia

21 de março de 2024 – Porto Alegre (Araújo Vianna)

22 de março de 2024 – Curitiba (Live)

23 de março de 2024 – Florianópolis (Arena Opus)

Formação da banda

Formada em Belo Horizonte, pelos irmãos irmãos Max e Igor Cavalera, lançou 15 álbuns e traz uma sonoridade com diversos estilos de metal, além de diversas experimentações ao longo da carreira. Um exemplo foi a apresentação do grupo com o cantor e compositor, Zé Ramalho, no Rock In Rio de 2013.

Inspiração para o nome

A inspiração para o nome do grupo veio de uma música da lendária banda de rock inglesa, Motorhead, “Dance in your grave” (na tradução livre, “Dançando em sua sepultura”).

