Metal: Iron Maiden, Sepultura e Gojira abrem o Rock in Rio

Iron Maiden é atração principal, mas Dream Theater faz o último show. Dia do metal tem também franceses do Gojira e brasileiros do Sepultura com orquestra no Palco Mundo

O Rock in Rio vai finalmente começar, nesta sexta (1º), depois de ser adiado em um ano por causa da pandemia de coronavírus. O festival retorna ao Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro, com uma mistura de shows de rock, pop, trap e até pagode. Mas o início vai ser roqueiro, numa tentativa do evento de fazer jus ao próprio nome.

O destaque do dia é a apresentação do Iron Maiden, banda que se consagrou no heavy metal, aquele subgênero sombrio e barulhento do rock. O grupo vai se apresentar no Palco Mundo, o principal do festival.

O Iron Maiden vem pela 5ª vez ao festival. É o headliner que conhece o Palco Mundo do Rock in Rio há mais tempo: eles tocaram tanto na primeira edição, em 1985, quanto na mais recente, em 2019. Também teve Iron em 2001 e 2013.

É a mesma turnê do Rock in Rio de três anos atrás, “Legacy of the Beast”. Ela é baseada em um jogo, com cenários do palco que lembram as fases desse game. Mas eles voltam renovados por “Senjutsu”, épico de 81 minutos, um dos melhores álbuns de rock de 2021.

O Sepultura abre o Palco Mundo do festival em 2022 em show com a Orquestra Sinfônica Brasileira. O Gojira toca na sequência e mostra a música “Amazônia”, um protesto contra a destruição da floresta brasileira. O Dream Theater fecha a noite em sua estreia no Rock in Rio.

O encontro de Steve Vai e Living Colour e o Bullet For My Valentine são os destaques do Palco Sunset. O Ratos de Porão vai estrear no festival no Palco Supernova. Vai ter até show da banda do Chef Fogaça, o Oitão, no Rock District.

