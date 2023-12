Confira quais projetos de audiovisual foram contemplados na Lei Paulo Gustavo

Manaus (AM) – A lista dos projetos contemplados do setor de audiovisual para receber recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG) já está publicada no Portal da Cultura, no site da lei federal. Para conferir os projetos aprovados por setor, basta acessar a área de editais, em seguida “acessar a página principal”, que irá abrir a tela com todos os editais e suas referidas listagens. O link é https://cultura.am.gov.br/docs-individuais-lpg também dá acesso aos aprovados.

Ao todo, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, submeteu nove editais de fomento às artes. São eles: Fomento às Artes, Cultura Popular, Cultura Hip Hop, Cultura LGBTQIAPN+, Povos Indígenas, Audiovisual, Povo Negro, Apoio à Micro e Pequena Empresa Audiovisual e Cultura Transforma.

A Lei Paulo Gustavo é fruto da articulação de artistas, parlamentares e gestores de cultura, em resposta à pandemia da Covid-19, visando destinar recursos para ações emergenciais na cultura. Os investimentos a serem alocados no setor têm como principal objetivo a retomada das atividades artísticas e culturais após dois anos de paralisação.

A elaboração dos editais da Lei Paulo Gustavo, no Amazonas, foi resultado de um processo colaborativo e participativo em reuniões setoriais com a classe artística e fazedores de cultura.

Documentação

Os proponentes que tiveram o projeto aprovado na Lei Paulo Gustavo entram na fase do processo da celebração. É necessário que os contemplados sigam atentamente alguns passos distintos para quem se inscreveu como Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou MEI (Microempreendedor Individual). Mais informações, acesse aqui.

Sala LPG

Para auxiliar nos próximos passos e esclarecer as dúvidas dos contemplados nos projetos, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa reativa a Sala Paulo Gustavo, para o atendimento presencial. O espaço localizado na Vila Ninita, prédio anexo ao Centro Cultural Palácio Rio Negro, avenida Sete de Setembro, Centro, volta a funcionar a partir desta sexta-feira (08/12), se estendendo até domingo (10/12), das 10h às 14h.

O atendimento não precisa ser agendado, basta se dirigir até o local, nos horários de funcionamento. As dúvidas também podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

