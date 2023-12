Esplanada será fechada para manifestação bolsonarista neste final de semana

A Esplanada dos Ministérios será fechada neste fim de semana devido à manifestação bolsonarista marcada para a tarde de domingo (10). Além do ato dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), outros eventos irão alterar o trânsito no Distrito Federal durante este fim de semana.

Oficialmente, parlamentares de direita divulgam que a manifestação bolsonarista é contra Alexandre de Moraes, Flávio Dino e a prisão de patriotas, mas há um clima de “teste” de força popular depois dos ataques antidemocráticos que terminaram com mais de mil bolsonaristas na cadeia.

O ato está previsto para começar às 8h de domingo. A partir das 4h da madrugada, os agentes do Detran-DF fecharão todos os acessos às vias S1 e N1 e o acesso da via S2 para o estacionamento do STF com barreiras de concreto.

Os túneis de acesso da via N2 à Esplanada dos Ministérios, na altura dos blocos J e P, também ficarão fechados nos dois sentidos. As medidas visam garantir segurança aos participantes do ato público, previsto para ocorrer até as 15h.

Esplanada dos Ministérios será fechada na madrugada de domingo (10) Foto: reprodução

Eventos no domingo

Ainda no domingo, das 7h às 12h, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek receberá o evento Bora de Bike. Os ciclistas vão se concentrar no Estacionamento 1, a partir das 7h, com largada prevista para as 9h. Devido a isso, os acessos à via que contorna o parque ficarão bloqueados durante o passeio ciclístico. As entradas e saídas dos estacionamentos do parque serão fechados à medida que os ciclistas avançam no trajeto. O tráfego de veículos será permitido apenas no sentido anti-horário, estando bloqueadas todas as rotatórias e os retornos que adentrem o sentido horário.

Também no domingo, a partir das 8h, está prevista a carreata em comemoração ao Dia Nacional da Bíblia, em Samambaia. Os fiéis se concentração na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, situada na QN 507 de Samambaia Sul. O percurso da carreata será acompanhado por viaturas do Detran que farão as intervenções que se fizerem necessárias.

Trânsito e eventos no sábado

Das 17h de sábado (9) às 4h de domingo, está previsto o evento Numanice Brasília, no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha. A expectativa de público é de 20 mil pessoas e, por isso, os agentes vão implantar sinalização para coibir estacionamento irregular, auxiliar na travessia de pedestres e realizar patrulhamentos nas imediações do evento a fim de impedir a prática de dirigir sob influência de álcool.

