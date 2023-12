Homem é pego em emboscada e assassinado um dia após seu aniversário em Manaus

Manaus (AM) – Francisco de Assis dos Santos Ribamar, de 33 anos, foi assassinado a tiros de arma de fogo, na madrugada deste sábado (9), em frente a sua residência, na rua Miranda Leão, no Centro de Manaus. De acordo com informações preliminares, o homem sofreu um emboscada.

Francisco, que fez aniversário na sexta-feira (8), estava em um bar para comemorar a data, por volta de 3h de sábado, quando encontrou outros três homens, ainda não identificados.

No local, a vítima acabou entrando em uma discussão com os três. Em seguida, ele decidiu ir para a casa e os suspeitos do bar foram em direção a Francisco e dispararam dois tiros.

A irmã da vítima encontrou o corpo e acionou a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM). O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A informação de conhecidos de Francisco é que ele não tinha envolvimento com crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

Leia mais:

Corpo com marcas de tiros é encontrado na Zona Centro-Sul de Manaus

‘Estava possuída’, diz mãe sobre não denunciar marido que estuprou filhas

Justiça manda soltar empresário de Alexandre Pires preso por envolvimento com garimpo ilegal