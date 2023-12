Kadu Moliterno apoia perfis da mulher em sites adultos

Cristianne Rodriguez tem perfis no OnlyFans e Privacy mas afirma que marido só permite "fotos sensuais"

Mulher do ator Kadu Moliterno, Cristianne Rodriguez falou com o EXTRA sobre o sucesso que está fazendo em dois sites de conteúdo adulto. A musa fitness, de 46 anos, afirma ter o apoio do marido ator, de 71, e que comercializa apenas fotos sensuais, e não nudes.

“Trabalho somente com sensuais. Nós (ela e Kadu) nos apoiamos sempre. É trabalho com fotografia. Já que no meu Instagram posto focado nos meus treinos e vida saudável”, disse ela.

Na plataforma Onlyfans, os cliques de Cristianne são vendidos por 15 dólares, o equivalente a R$ 73,65 mensais, na cotação atual. Lá, a loira se define como “atleta wellness e musa fitness”, e diz que vai compartilhar fotos e vídeos sensuais exclusivos e provocativos.

“Conteúdo exclusivo só será encontrado no OnlyFans. O conteúdo é sexy e provocativo, não pornográfico ou vulgar. Comente nos posts o tema das fotos que gostaria de ver, quem sabe seu sonho se torna realidade. Vamos descobrir!”, diz a descrição no site. Já no Privacy, ela cobra R$ 90 mensais.

Kadu e Cristianne são casados desde 2016 e levam uma vida fitness, com muitos treinos. Recentemente, o ator e revelou que eles dormem em quartos separados.

“Cada um tem seu quarto na nossa casa e o seu banheiro. Acho importantíssimo essa privacidade e respeito à individualidade. Se quero dormir cedo e ela quer ficar vendo TV até mais tarde, vou para o meu quarto. Tem também aquilo de um visitar o outro no seu quarto. Isso ajuda a manter aquele friozinho na barriga da paixão”, declarou Kadu em uma entrevista.

