VÍDEO: Carro é arrastado no ‘Igarapé do Passarinho’ durante forte temporal em Manaus

Manaus (AM) – Um carro acabou sendo arrastado durante a forte chuva que atingiu Manaus, neste sábado (9). O veículo ficou boiando após o ‘Igarapé do Passarinho’ transbordar, no bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Em vídeo gravado por um morador mostra o momento em que o carro é arrastado. Segundo informações, o dono do veículo tentou ultrapassar na rua mesmo com ela alagada.

Moradores do local precisaram ajudar a retirar o veículo da água e volta para a pista, mas sem a placa que acabou sendo arrancada.

De acordo com a Defesa Civil do município, até às 10h, as equipes tinha recebido quatro ocorrências por meio da Central 199 em bairros das zonas sul e oeste da cidade.

A Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA), a média das chuvas na capital, nas últimas horas foi de 30 milímetros. A orientação é de que a população siga as instruções da Defesa Civil e do plano de contingência municipal. Em caso de emergência, ligue 199 ou 193.

