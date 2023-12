Recorde de ataques de urso no Japão

Primeiro ano da série histórica com mais de 200 ataques registrados foi em 2023

Seishi Sato teve uma sensação ameaçadora quando viu um arbusto tremulando durante um passeio em uma floresta no norte do Japão.

Antes que ele percebesse, dois ursos saltaram das plantas, um atacando-o enquanto ele tentava afastá-lo temendo pela sua vida.

“Quando os vi, estava tão perto e pensei que estava em apuros”, disse à CNN o homem de 57 anos da província de Iwate, no nordeste do Japão.

Ele sobreviveu ao ataque – mas não sem muitos arranhões e perfurações no braço e na coxa.

Sato está entre as pelo menos 212 pessoas que sobreviveram ao que foi um ano recorde de ataques de ursos no Japão, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Seis pessoas morreram.

Faltando ainda um mês de 2023, o total deste ano já superou em muito os 158 ataques ocorridos ao longo de todo o ano de 2020 (o ano recorde anterior). E o número de ataques de ursos nunca ultrapassou os 200 por ano desde que os registos começaram em 2006.

Avistamentos de “kuma”, ou ursos, não são incomuns no Japão, mas geralmente estão concentrados na parte norte do país, onde cadeias de montanhas, arbustos exuberantes e rios cristalinos fornecem um habitat ideal e fontes abundantes de bolotas, faias, frutas e insetos que compõem sua dieta.

Mas os especialistas dizem que os ursos do Japão estão cada vez mais se aventurando fora dos seus habitats tradicionais e em direção às áreas urbanas em busca de alimento.

Alguns sugerem que isto se deve ao fato de as mudanças climáticas estarem interferindo com a floração e a polinização de algumas das fontes tradicionais de alimentação dos animais.

“Os ursos estão expandindo sua área de vida este ano e estão descendo para áreas próximas aos assentamentos humanos em busca de alimento”, disse a professor associada Maki Yamamoto, que estuda ursos na Universidade de Tecnologia de Nagaoka, em Niigata.

Cada vez mais, isso os coloca no caminho de pessoas como Sato, que foi atacado a apenas meia hora de caminhada da loja que administra, onde vende suprimentos para animais de estimação e cogumelos que colhe na floresta.

“As pessoas estão ficando muito alertas para esta situação”, disse Sato, acrescentando que outros residentes foram atacados à porta das casas de suas aldeias.

Em novembro, ocorreram 19.191 avistamentos em todo o país, acima dos 11.135 avistamentos durante todo o ano anterior e dos 12.743 em 2021.

Iwate, onde Sato mora, registrou mais casos do que qualquer outro lugar – 5.158 – seguida pela prefeitura vizinha de Akita, que relatou 3.000 avistamentos.

A questão tornou-se tão premente que o Ministro do Ambiente, Shintaro Ito, se comprometeu no mês passado a ajudar as comunidades afetadas.

“Estamos considerando fornecer assistência emergencial às comunidades locais em resposta às suas necessidades, como pesquisar e capturar ursos que vivem nas proximidades de assentamentos humanos, levando em consideração os desejos das províncias onde as vítimas humanas devido aos ursos estão particularmente aumentando”, disse Ito em uma entrevista coletiva.

Instinto materno

O Japão é o lar de dois tipos principais de ursos: os ursos marrons, que vivem em Hokkaido, a ilha ao norte do Japão; e uma pequena população de ursos asiáticos, que residem em Honshu, a principal ilha do Japão.

Ambas as raças têm uma dieta onívora, gostam de se alimentar de bolotas e tendem a evitar os humanos, se possível.

Um urso asiático pesa entre 40 e 100 kg, enquanto um urso pardo japonês pode crescer até 400 kg. Mas ambos estão longe de ser os maiores ursos do planeta. Os ursos marrons Kodiak no Alasca, por exemplo, podem pesar até 600 kg.

“Tanto os ursos pardos como os ursos negros asiáticos são basicamente animais tímidos que evitam as pessoas”, disse o professor Koji Yamazaki, da Universidade de Agricultura de Tóquio.

Quando os ursos atacam, a causa geralmente é porque a mãe ursa teme que o encontro com um humano represente uma ameaça para seu filhote, dizem os especialistas.

Sato – que administra o canal Urso Primitivo da Floresta (em tradução livre do japonês) no YouTube para compartilhar suas aventuras na natureza – lembrou que os ursos asiáticos que encontrou pareciam ser mãe e filho.

Ele capturou o ataque diante das câmeras e postou o vídeo online como um lembrete para que outras pessoas tomassem cuidado.

O vídeo, que desde então se tornou viral, mostra-o gritando pela vida e batendo no animal com um galho de árvore para afastá-lo. A certa altura, ele sobe em uma árvore para evitar ser atacado. Felizmente, o urso finalmente se afasta.

“Quando vi o vídeo, fiquei morrendo de medo”, disse Sato.

Mudanças climáticas e mudanças populacionais

Com o aumento dos avistamentos, alguns especialistas acreditam que as mudanças climáticas podem ser um fator que afasta os ursos dos seus habitats tradicionais.

“O que acontece é que podemos ter anos de más colheitas e anos de boas colheitas de bolotas. E quando a colheita é ruim, os ursos não conseguem armazenar energia suficiente antes da hibernação comendo apenas bolotas de montanha, então eles se aproximam dos assentamentos humanos em busca de frutas, castanhas, caquis, nozes e produtos agrícolas em geral”, disse Yamamoto, da Universidade de Tecnologia de Nagaoka.

“Este ano, os ursos têm aparecido mais nas aldeias precisamente por causa da péssima colheita de bolotas da faia, a árvore preferida dos ursos”, disse ela.

Tsutomu Mano, pesquisador sênior da Organização de Pesquisa de Hokkaido, disse que as mudanças climáticas “provavelmente terão um impacto significativo no período de floração das plantas e na atividade dos insetos responsáveis ​​pela polinização, que é necessária para a frutificação”.

E quando os ursos não têm comida suficiente, muitas vezes recorrem às vizinhanças humanas em busca de sobras nas lixeiras, disse ele.

Depois de desenvolverem o gosto pelas sobras humanas, eles continuarão voltando para buscar mais, disse Mano.

Outro fator que alguns acreditam poder estar em jogo é a rápida mudança demográfica do Japão.

Com uma idade média de 48 anos, o Japão tem uma das populações mais velhas do mundo, de acordo com o Económico e Social para a Ásia e o Pacífico, um braço da Organização das Nações Unidas (ONU) que acompanha as tendências populacionais.

Ao mesmo tempo, o país está passando por uma mudança em que as gerações mais jovens se deslocam cada vez mais para as grandes cidades em busca de melhores oportunidades de emprego.

Em conjunto, os dois fatores significam que as populações nas periferias rurais das províncias do norte estão diminuindo rapidamente, criando condições como o “abandono de terras cultivadas e o crescimento excessivo ao longo das margens dos rios” que “facilitam a entrada dos ursos”, segundo Mano.

De acordo com a emissora nacional NHK, das 71 pessoas atacadas por ursos em outubro, 61 tinham mais de 60 anos. Vinte e uma pessoas tinham mais de 80 anos.

Só no dia 24 de outubro, quatro pessoas – todas na faixa dos 70 anos – ficaram feridas em Akita no mesmo dia, informou a emissora.

Possível solução

Em Karuizawa, uma cidade turística localizada na província de Nagano, a noroeste de Tóquio, os residentes começaram a patrulhar a floresta com cães para assustar os ursos, segundo a mídia local.

Mas as autoridades da província de Akita, que registou o segundo maior número de ataques de ursos, têm uma medida mais drástica reservada. Eles começaram a oferecer recompensas aos caçadores.

A governadora Norihisa Satake anunciou no final do mês passado um prêmio de 5 mil ienes (R$ 170,21) para cada urso capturado na província. As autoridades também estão a ponderar uma proposta para reservar um fundo de até 15 milhões de ienes (R$ 510 mil) para pagar o transporte dos ursos capturados.

Mas os especialistas dizem que é necessária uma abordagem mais holística.

“A captura não é suficiente para gerir os ursos, por isso é necessário considerar uma combinação de vários métodos”, disse Yamazaki, da Universidade de Agricultura de Tóquio.

O primeiro passo foi estudar que tipos de ursos – em termos de idade, sexo e localização – se desviavam e porquê, disse ele.

*Com informações da CNN

