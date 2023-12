Homem é espancado por população após esfaquear esposa em Manaus

Manaus (AM] – Um homem, ainda não identificado, foi espancado pela população após esfaquear a esposa durante uma discussão, na noite deste sábado (9), na rua São José, no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o suspeito iniciou uma discussão com sua mulher em posse de uma faca, durante a briga, ela acabou sendo atingida no braço e pediu por socorro. Pessoas que ouviram os gritos, arrastaram o suspeito para a rua e começaram a espancá-lo com pedaços de madeira.

Policiais militares foram acionados para conter a confusão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), também foi acionado e socorreu o casal.

A mulher foi encaminhada para o Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias na zona oeste de Manaus, já o homem, devido às agressões, sofreu traumatismo craniano e teve que ser encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus

