Com a iluminação da Árvore de Natal, temporada natalina inicia no Largo de São Sebastião

Manaus (AM) – A noite desta última sexta-feira (08) se fez plena no Largo de São Sebastião com a concretização do momento mais aguardado pelo público: a iluminação da árvore de Natal. Marcada por grandes estreias, a programação do “Mundo Encantado do Natal”, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, contou também com apresentações musicais.

Na ocasião, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, destacou as novidades da programação que ampliam as oportunidades para que as famílias visitem o espaço, e detalhou a concepção da árvore de natal, que este ano é moldada por uma grande tecnologia de luzes e elementos natalinos.

“A gente está usando um conceito muito tecnológico acima de tudo, diferente de tudo que a gente já fez. Outra novidade também é a questão da exposição de presépios que acontece na Casa das Artes. Nós temos o presépio aqui da frente do Teatro, que recebeu a benção do bispo D. Leonardo, que passou por aqui pessoalmente e fez essa bênção. E, dessa forma, a gente segue com as atividades, com muitos artistas se apresentando e uma ampla programação até o dia 6 de janeiro”, ressaltou Marcos Apolo.

Quem estava ansiosa para ver a decoração completa foi a dona de casa Gleiciane Pimenta, que aproveitou o momento para passear com a família no Largo. “É a segunda vez que eu venho e esse ano a decoração está ainda mais bonita. Hoje aproveitei para trazer a família toda”, contou.

Uma noite de esperança

Foto: Marcely Gomes e Alex Maia (drone) / Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Mauro Neto / Secom

Inédita na Casa das Artes, a Exposição de Presépios “Uma Noite de Esperança” ganhou a admiração do público. A mostra que comemora os 800 anos da criação do presépio, por São Francisco de Assis, montado em 1223, na cidade de Greccio, na Itália, é o resultado da parceria entre Secretaria de Cultura, a Custódia dos Frades Menores Capuchinhos do Amazonas e Roraima e o Museu dos Capuchinhos.

Para o frei Raul Falcon, coordenador do Museu dos Capuchinhos, a parceria é um casamento que se realizou em um momento muito especial. “Aqui nós temos várias expressões, vários presépios de vários artistas também, que vão retratar a encarnação do Verbo, só que de uma forma plástica, que a gente chama, através das obras de arte. E é por isso que a gente fez essa comemoração em especial, que é tão importante para nós, franciscanos”, enfatizou.

Contemplando 45 obras provenientes de um concurso de presépios, além dos acervos do Centro Cultural Povos da Amazônia e da Igreja de São Sebastião, a exposição encantou a servidora pública Neia Souza, que veio de Rio Preto da Eva (distante a 138 quilômetros de Manaus) para prestigiar a programação. “Me admirei por conta das peças que são antigas, mas ainda estão em funcionamento, e porque não são daqui. Então, assim, toda a exposição chama a atenção, das minúsculas peças de papel, às mais variadas que são obras de artes antigas. É muito bonito”, declarou Neia.

Um espetáculo de encantos

Foto: Marcely Gomes e Alex Maia (drone) / Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Mauro Neto / Secom

No palco do Teatro Amazonas, as cortinas abriram para o início da temporada do espetáculo “O Quebra-Nozes e o Reino Encantado dos Doces”. A montagem é protagonizada pelo elenco do Ballet Álvaro Gonçalves, acompanhada pela Amazonas Filarmônica, Orquestra de Violões, Madrigal do Amazonas, Balé Folclórico e Coral do Amazonas.

Com o acesso gratuito, mediante agendamento online, a apresentação prendeu a atenção da plateia, emocionando todo o público presente.

“É sempre muito lindo acompanhar os espetáculos no Teatro Amazonas. Principalmente os natalinos. A cada ano eles se superam. As crianças ficam extremamente ansiosas por esse momento”, relatou a dona de casa Suki, que levou sua filha de 9 anos para assistir ao espetáculo.

A pequena Gabriele, que possui deficiência visual, é frequentadora assídua dos espetáculos no Teatro Amazonas e adorou a atração. Segundo Jéssica, mãe de Gabriele, a acessibilidade do local faz com que a experiência seja igualmente encantadora. “É muito bom frequentar um lugar assim onde as pessoas se importam com as suas necessidades. Pra gente significa muito”, declarou a mãe da criança, que pôde apreciar o “Quebra-Nozes” com ajuda da audiodescrição.

As inscrições para as apresentações dos dias 13 a 17/12, serão abertas na próxima segunda-feira (11/12), no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). A programação completa do Mundo Encantado do Natal pode ser encontrada acessando o QR Code sinalizado no Largo de São Sebastião, no link

https://bit.ly/programacaonatal2023 e nas redes sociais @culturadoam.

Foto: Marcely Gomes e Alex Maia (drone) / Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Mauro Neto / Secom

*Com informações da assessoria

Leia mais:

9ª Parada Natalina no Centro de Manaus é cancelada por conta da chuva

Igrejas de Manaus recebem concerto especial do ‘Mundo Encantado Natal’

Temporada natalina começa no Largo de São Sebastião, em Manaus; veja programação