Inscrições para concurso da Guarda Municipal de Manaus iniciam nesta segunda-feira (11)

Manaus (AM) – O prazo de inscrições no concurso público da Guarda Municipal de Manaus inicia nesta segunda-feira (11). Ao todo são 200 vagas ofertadas, sendo 190 para ampla concorrência e 10 para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser realizadas por meio do endereço do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), www.ibfc.org.br, a partir do dia 11 de dezembro, e seguem até o dia 15 de janeiro de 2024, com a taxa no valor de R$ 110.



Para participar do concurso é necessário ter certificado de Ensino Médio, ser aprovado no teste de aptidão física e psicotécnico, não ter antecedentes criminais e ser aprovado no curso de formação. A prova ocorre no dia 18 de fevereiro e o resultado final será divulgado apenas no dia 14 de novembro.

