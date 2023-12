Foragido é preso em embarque no Aeroporto de Manaus

Manaus (AM) – Um homem de 30 anos, que estava foragido da justiça do Amazonas, foi preso na sexta-feira (8), ao tentar embarcar em um avião, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, bairro Tarumã, Zona oOeste de Manaus. O suspeito foi condenado pelos crimes de extorsão e sequestro. As informações sobre a prisão foram divulgadas neste domingo (10).

Segundo informações da Polícia Federal (PF), os agentes receberam uma denúncia anônima informando que o homem estaria no aeroporto tentando fugir do Estado.

O suspeito foi condenado pelos crimes de extorsão e extorsão mediante sequestro. O homem não resistiu a abordagem dos policiais e foi conduzido para a sede da Superintendência Regional da PF no Amazonas.

O homem foi encaminhado para a audiência de custódia e depois levado para o Centro de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará a disposição da Justiça.

