Jovem é executado após fazer live e ser ameaçado

Um jovem, de 19 anos, identificado como Robert de Jesus Nunes, foi executado na madrugada deste sábado (9) em um bar na rua Afonso Pena, no bairro Cidade Nova, em Cáceres (218 quilômetros de Cuiabá). A vítima havia feito uma live pelo celular e recebeu um comentário de ameaça. Momentos depois, uma dupla em uma motocicleta foi até o local e efetuou diversos disparos contra o jovem.

De acordo com as informações da ocorrência, a polícia recebeu a informação de que havia barulho de disparo de arma de fogo no local. Ao chegar no bar, os agentes encontraram a vítima caída ao lado de uma das mesas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito da vítima.

*Com informações do Metrópoles

