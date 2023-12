‘Branquelo’ é assassinado com 10 tiros enquanto entrava em carro de aplicativo em Manaus

Manaus (AM) – Um homem conhecido como ‘Branquelo’ foi assassinado com mais de 10 tiros, na manhã deste domingo (10), enquanto entrava no carro de um motorista de aplicativo, na rua Quinze de Maio, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, ‘Branquelo’ havia solicitado um carro por aplicativo e quando ia embarcar no veículo foi surpreendido por quatro criminosos armados que efetuaram os disparos de arma de fogo contra ele.

Os suspeitos estavam em um carro modelo Fiesta, de cor preta, e após o crime fugiram do local. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhado a UPA do Campos Sales, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo as testemunhas, o motorista de aplicativo foi atingido, mas teve apenas escoriações leves. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

