Jojo Todynho perde 33kg e publica antes e depois de bariátrica

Jojo Todynho aproveitou o Instagram, neste domingo (10), para mostrar o antes e o depois do emagrecimento. A cantora realizou uma bariátrica e ainda contou com musculação e dieta para perder 33kg. Na publicação, ela comemora a evolução de seu corpo.

“33 off com muito orgulho! Com a certeza fiz a melhor escolha e estou no caminho certo…Vivendo o meu processo (ele é meu, esquece só meu), o resultado de fulana, de sicrano não me interessa, você que vive com essa língua de balança preocupada (o) se eu perdi peso ou não, deveria usá-lá para pesar e colocar na balança a sua vida”,

descreveu Jojo.