VÍDEO: Mc Daniel deixa o palco após discutir com suposto membro de facção criminosa CV

O cantor Mc Daniel, conhecido como Falcão do Funk, abandonou o palco durante uma apresentação na última quinta-feira (07), em Cuiabá. O fato ocorreu após uma discussão com um sujeito que se identificou como membro da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

O cantor esteve em Cuiabá para participar de um jogo beneficente no Dutrinha ao lado de artistas como Gabriel Guela, Mc Ryan, DJ Kuririn, Mc Rhamon, Lucaneta, Racha XP, Toninho Tornado, Racha XP. De noite ele se apresentaria no “Último Trap do Ano”, na casa Musiva, onde ocorreu a confusão.

O show foi interrompido logo no começo e o cantor deixou o palco. Não há informações do que teria motivado a briga entre o público.

Nas imagens registradas no local é possível ver o MC discutindo com alguns fãs. Ele se irrita com a situação e deixa o palco. É possível ouvir um sujeito gritar: “você vai embora de todo jeito seu otário do caralho. Aqui é CV.”

Logo a seguir, MC Daniel deixa o palco sob uma chuva de copos e xingamentos.

Mc Daniel não se pronunciou sobre o caso.

Os ingressos para o show custaram entre R$ 120 a R$ 3 mil.

Membros do CV expulsam MC Daniel de evento, cantor saiu escoltado. pic.twitter.com/BDSgrtXW35 — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 9, 2023

*Com informações da POP notícias

