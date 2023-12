River Plate é eliminado após erra todos os pênaltis no Campeonato Argentino

O Rosario Central eliminou neste sábado (9) à noite o River Plate, pela semifinal do Campeonato Argentino, em Córdoba, e se classificou para a decisão do torneio. Na final, o time do técnico Miguel Ángel Russo enfrentará o Platense, do treinador Martín Palermo.

No tempo normal, as equipes empataram por 0 a 0. Nas penalidades, o River Plate errou as quatro cobranças: Enzo Díaz, Palavecino e Pity Martínez pararam no goleiro Jorge Broun, e Lanzini bateu por cima.

Pelo Rosario Central, Campaz errou, mas os gols de Lovera e Malcorra foram suficientes para colocar o clube na final do Campeonato Argentino.

A decisão acontece no próximo fim de semana, ainda sem dia, horário e sede definidos.

O Platense busca o seu primeiro título nacional de primeira divisão na história. Já o Central, campeão argentino em 1971, 1973, 1980 e 1987, sonha com sua quinta conquista na elite.

*Com informações da CNN

