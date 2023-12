Jogador morre e outros 4 ficam feridos após raio cair em campo de futebol

O jogador Caio Henrique, de 23 anos, morreu e outros quatro ficaram feridos depois que um raio atingiu um campo de futebol, na tarde de domingo (10), em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Os atletas disputavam a Copa Regional de Futebol Amador, no Estádio Municipal José Eleutério da Silva.

Caio era da equipe de Japira, que enfrentava o time de Santo Antônio da Platina pela primeira fase da competição. Por volta das 17h15, a descarga elétrica atingiu o campo e derrubou cinco atletas ao chão.

Ao portal Tribuna do Vale, o diretor municipal de Esportes de Santo Antônio da Platina, Marcos Noveli Ferreira, informou que os quatro atletas foram socorridos por populares que estavam no estádio e encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal.

Caio recebeu o atendimento médico, mas não resistiu ao ferimentos e morreu cerca de duas horas depois. Os outros quatro jovens permanecem internados, sendo um deles em estado grave.

O prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, lamentou o ocorrido por meio de nota.

“O município de Santo Antônio da Platina, se solidariza com as Famílias, com a equipe de futebol e com toda cidade de Japira. Queremos também dizer que estamos empenhando todos os esforços para que os atingidos tenham o melhor atendimento possível, pois diante de tamanha tragédia, provocada pela natureza, entendemos que é o que nos cabe fazer”, disse.