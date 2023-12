Entenda o plano do homem que sequestrou a yorkshire da ex

A história da cachorrinha sequestrada no Sudoeste, área nobre do Distrito Federal, chamou a atenção dos brasilienses nesta semana. Cherie, uma yorkshire de 6 anos, foi arrancada das mãos do noivo da tutora da pet enquanto passeava pelo Sudoeste, no domingo (10). Ela foi encontrada nesta segunda-feira (11), dentro de um avião que havia pousado em João Pessoa (PB).

Segundo as investigações, conduzidas pela 3ª Delegacia de Polícia da Polícia Civil do DF (PCDF), o ex-noivo da tutora de Cherie teria participado do sequestro com um amigo. Os dois teriam utilizado um carro com placa clonada para fugir com a cadela.

Os dois teriam dirigido de Brasília até Belo Horizonte (MG), onde embarcaram no Aeroporto de Confins (MG) com destino a João Pessoa (PB).

Ao descobrir o destino dos homens que estavam com a cadela, a Polícia Civil do DF acionou a Polícia Federal (PF) para que os agentes interceptassem os suspeitos assim que o avião pousasse. Eles foram detidos pela PF, e Cherie foi encaminhada de volta para Brasília.

Briga pela cadela

Ainda de acordo com as investigações, a tutora de Cherie e o ex-noivo, suspeito de participar do sequestro, já teriam brigado por causa da guarda da cadela.

Grávida de cinco meses, a responsável pelo pet — que pediu para não ter o nome divulgado, por motivo de segurança — contou que, após o episódio, teve sangramentos decorrentes do susto e precisou ir ao hospital.

Roubo da yorkshire

Cherie foi sequestrada enquanto o noivo da tutora passeava com o animal, no Sudoeste, na manhã do último domingo (10), por volta das 9h30. Um dos criminosos fingia praticar exercícios antes de roubar o animal, segundo a dona da pequena cadela.

A vítima tentou lutar para impedir que o animal fosse levado e chegou a aplicar um sossega-leão no bandido, mas teve os planos impedidos por um segundo homem, que os alcançou e entrou em luta corporal com o atual noivo da tutora de Cherie. Câmeras de segurança registraram o momento.

Enquanto o embate entre vítima e agressor acontece, o homem de boné vermelho corre com a yorkshire no colo, mas volta para ajudar o comparsa. Nesse momento, ele teria ameaçado o tutor de Cherie, para que os dois conseguissem fugir. “Ele disse que mataria meu noivo se ele não soltasse o colega”, disse a tutora.

Na gravação, é possível ver o desespero do homem que estava passeando com cadela. Ele anda de um lado para o outro, pede ajuda para o motorista de um sedan branco que passava pela cena do crime e, depois, corre na mesma direção que os criminosos seguiram.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Vídeo: cachorro é roubado durante caminhada com tutor

Após ser dado como morto pelo pet shop, cachorro é encontrado vivo dias depois

Brutal: Irritado com latido, homem arranca cabeça de filhote de cachorro