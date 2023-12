Vídeo: cachorro é roubado durante caminhada com tutor

Câmeras de segurança registraram o momento em que uma cadela da raça yorkshire é roubada enquanto caminhada com o tutor de 36 anos, no Sudoeste. O caso aconteceu na manhã deste domingo (10).

Nas imagens é possível ver quando dois homens se aproximam das vítimas. Um deles, de boné vermelho, simula uma corrida, anda em direção aos alvos e puxa o cão da mão do tutor.

A vítima, então, tenta lutar para impedir que a cadela seja levada, mas um segundo homem os alcança e entra em luta corporal com o tutor do animal.

Assista:

Enquanto um embate entre vítima e agressor acontece, o homem de boné vermelho corre com a yorkshire no colo. Em seguida, o comparsa também deixa a cena do crime.Play Video

Na gravação é possível ver o desespero do tutor da cadela. Ele anda de um lado para o outro, pede ajuda para o motorista de um sedan branco que passava pela cena do crime e, depois, corre na mesma direção que os criminosos seguiram.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), um boletim de ocorrência foi registrado na 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro Velho). Conforme relatado, o tutor teve pequenas escoriações no corpo e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A corporação informou que, até o momento, não localizou a dupla nem o animal.

*Com informações do Metrópoles

