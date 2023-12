IMAGENS FORTES: feto humano é encontrado em igarapé na Zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) – Um feto humano foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (14), dentro de um igarapé, localizado próximo à escola de Samba Unidos do Alvorada, no Beco Independência, bairro Alvorada I, Zona Oeste de Manaus. Ele foi encontrado jogado no igarapé, por moradores da área, por volta de 8h30 da manhã.

De acordo com informações confirmada por policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foram acionados para atender a ocorrência, o feto acabou enroscado em pedaços de lixo do igarapé e aparenta ter idade gestacional, estimada entre 17 e 23 semanas.

Foto: Reprodução

O Departamento de Perícia Técnica Científica (DPTC), e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para realizar a perícia e remoção do corpo. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas esteve presente no local também foi acionada para a retirada do feto. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso e irá identificar a mãe do feto

Imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades do igarapé serão utilizadas pela Polícia Civil nas investigações para identificar possíveis suspeitos e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Foto: Reprodução

Denúncias

Quem tiver mais informações que possam ajudar nas investigações do caso pode entrar em contato por meio dos disque-denúncias 181 ou 190, disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

