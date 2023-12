Quatro amigos são baleados durante atentado em posto de gasolina em Manaus

Um atentado em um posto de gasolina deixou quatro amigos baleados no início da manhã deste domingo (17), na Avenida Paulo Eduardo de Lima, no Conjunto Oswaldo Frota, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

As vítimas são dois homens, ambos de 21 anos, e duas mulheres, uma de 19 e outra de 27 anos. Todos estavam na área do posto quando foram surpreendidos por pistoleiros que estavam em uma moto.

Testemunhas informaram que os criminosos chegaram e efetuaram os tiros contra o grupo de amigos e depois fugiu, sem serem identificados.

Segundo a polícia, as vítimas foram atingidas na região do abdômen. Elas foram socorridas e encaminhadas ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia. A atualização do estado de saúde delas não foi divulgado.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

