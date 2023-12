Detran-AM remove 38 motocicletas irregulares e emite 161 multas em Manaus

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) promoveu na noite de sábado (16) e na madrugada deste domingo (17), uma ação integrada com as Forças de Segurança do Estado com o objetivo de promover a segurança viária na capital. As atividades, que ocorreram nas zonas sul e leste de Manaus, resultaram na remoção de 38 motocicletas irregulares e em 161 autuações em decorrência das mais diversas infrações de trânsito.

De acordo com Arthur Cruz, coordenador geral de Fiscalização do Detran-AM, a ação contou com as participações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Batalhão de Trânsito (BPTran), Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Força Tática, Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) e Assessoria da Central de Inteligência da Polícia Militar do Amazonas (ACIPM-AM), além do Cerco inteligente de Videomonitoramento, conhecido como “Paredão”.

Ainda de acordo com Arthur Cruz, a ação conjunta visou inibir, ainda, uma possível prática de “rolezinho” que estava sendo marcada para ocorrer na região da avenida das Torres, por volta de meia-noite. “Nossa equipe e as Forças de Segurança do Amazonas estão trabalhando em conjunto para que, cada vez mais, possamos manter a segurança no trânsito e, consequentemente, resguardar a tranquilidade do cidadão bem como salvar vidas”, disse ele.

Entre as ações desenvolvidas estiveram: patrulhamento viário nas zonas da cidade de Manaus, abordagem de motocicletas com irregularidades, montagem de bloqueio viária, monitoramento das principais vias da capital e monitoramento dos postos de gasolina. “Tais ações resultaram na remoção de 38 motocicletas e em 161 autuações”, completou Arthur.

Entre as infrações registradas, 14 foram por condução de veículo sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC); 14 por conduzir motocicleta sem capacete, 11 por conduzir veículo sem equipamento obrigatório, oito por conduzir veículo com descarga livre, sete por conduzir passageiro sem equipamento de segurança, seis por portar no veículo placas de identificação em desacordo com especificações/modelo Contran; além de conduzir veículos sem a CNH correspondente, dirigir sob efeito de álcool, conduzir veículos sem placa de identificação, entre outros.

Ainda na oportunidade, em uma das barreiras de fiscalização de trânsito na presença do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), foi dado ordem de parada para um condutor de um veículo da marca Chevrolet Corsa Sedan, de cor cinza, que acabou desobedecendo a ordem e empreendendo fuga. Após localização do veículo, foi feita uma abordagem na qual foi encontrado entorpecente e uma certa quantia em dinheiro. Um homem foi preso e conduzido para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

“O trabalho conjunto dos órgãos participantes foi fundamental para o resultado positivo da ação e para a identificação das irregularidades. A prisão em flagrante é um importante resultado da ação, pois contribui para a redução da criminalidade na cidade de Manaus. Esse trabalho será intensificado para garantir a segurança viária e a ordem pública na cidade de Manaus”, finaliza o coordenador geral de Fiscalização do Detran-AM.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Detran-AM: Leilão tem 177 veículos disponíveis e ocorrerá na próxima terça-feira (12)