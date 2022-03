Ipem multa Amazonas Energia em R$ 400 mil por falhas em medidores

Manaus (AM) – O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem) multou, na segunda-feira (21), a concessionária Amazonas Energia em R$ 400 mil, após detectar problemas no sistema que mede a exatidão do consumo em 36 medidores convencionais, sendo um aparelho proveniente do município de Tefé e outro de Presidente Figueiredo. As análises foram solicitadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazonas Energia.

De acordo com o Ipem/Am, 2 mil e 32 medidores convencionais foram verificados, no período de janeiro a 21 de março, o que gerou três autos de infração, sendo homologados dois processos nessa segunda-feira.

O terceiro auto de infração está relacionado com a reprovação de seis novos medidores no mês de março. A concessionária tem um prazo de dez dias para apresentar defesa junto ao instituto.

Para o presidente da CPI da Amazonas Energia, deputado estadual Sinésio Campos (PT), essa é uma demonstração de que a Comissão tem alcançado êxito, em sua proposta.

“Essa CPI não é do deputado Sinésio ou dos demais parlamentares, mas do povo amazonense, visto que o problema de energia atinge todas as classes sociais. Essa multa representa o nosso esforço contínuo na CPI de apurar cada denúncia que chega até nós. É como sempre digo, devemos trabalhar com um pé no parlamento e outro na sociedade”.

Segundo informações do Impem/Am, cerca de 70 denúncias são colhidas através da ouvidoria tanto do instituto, quanto da CPI da Amazonas Energia. Atualmente, o Estado tem um total de 950 mil medidores convencionais instalados, em residências.

Denúncias

Caso o consumidor se sinta lesado, as denúncias de medidores de energia elétrica podem ser feitas por meio da ouvidoria do Ipem e CPI da Amazonas Energia, coordenada pela Assembleia Legislativa do Estado.

A ouvidoria do Ipem funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, através do número 0800 092 2020 e do e-mail: ouvidoriaipem@ipem.am.gov.br

As denúncias direcionadas à CPI da Amazonas Energia são encaminhadas por meio do WhatsApp (92) 98466-8350 e e-mail: cpienergia@aleam.gov.br.

*Com informações da assessoria

