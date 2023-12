VÍDEO: Segurança de ‘Colômbia’, mandante dos assassinatos de Dom e Bruno, é preso pela PF

Manaus (AM) – Um homem conhecido por ser o segurança particular de ‘Colômbia’, investigado em inquérito policial que averigua o duplo-homicídio de Bruno Pereira e Dom Phillips, foi preso nesta sexta-feira (22). O assassinato aconteceu em 5 de junho de 2022, nas proximidades da Terra Indígena do Vale do Javari, na área do município de Atalaia do Norte (distante a 1.136 quilômetros de Manaus).

A prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo aconteceu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado, no âmbito das investigações que apuram o duplo assassinato.

Na residência do investigado foi encontrada uma pistola PT 58 HC Taurus com a numeração raspada e seis munições calibre 380. A arma e as munições foram apreendidas e o preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Tabatinga, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.

Colômbia é investigado por conta dos assassinatos. Foto: Divulgação

Com investigações, ficou constatado em diversos documentos que Colômbia possuía um segurança armado. Além disso, Colômbia dirigia sua organização criminosa por meio de informações recebidas por este segurança.

Caso Dom e Bruno

No inquérito policial que apura o homicídio de Bruno Pereira e Dom Phillips, já foram indiciados os executores (os quais foram denunciados pelo Ministério Público Federal), e os ocultadores dos cadáveres das vítimas (incluindo parentes dos executores).

Durante as investigações, Rubem Dario da Silva Villar, conhecido como ‘Colômbia’ foi indiciado como mandante dos homicídios. Registre-se que Colômbia se encontra preso em Manaus, por motivo de falsificação de documentos de identidade, bem como também por ser chefe de uma organização criminosa transnacional armada, em outro inquérito que apurou pesca ilegal e contrabando.

*Com informações da assessoria

