Manchester City vence Fluminense por 4 a 0 e é campeão do Mundial de Clubes

Não deu para o Tricolor. Nesta sexta-feira (22), o Manchester City não tomou conhecimento do Fluminense e venceu a final do Mundial de Clubes da Fifa por 4 x 0. Julian Álvarez duas vezes, Nino contra e Phiil Foden marcaram os gols que deram para os Citizens seu primeiro título da competição, que foi disputada na Arábia Saudita.

Time do Manchester City celebra o seu segundo gol na partida Foto:Francois Nel/Getty Images

Antes do primeiro minuto de jogo, Aké acertou um chute na trave e Julián Alvarez aproveitou o rebote para fazer 1 x 0. Com o gol relâmpago, o Tricolor das Laranjeiras sentiu o golpe e a equipe inglesa passou a pressionar ainda mais em busca do segundo gol.

Mesmo atrás no placar, o Fluminense não abriu mão do seu estilo de jogo e saía da defesa tabelando com seus jogadores. Apesar da pressão, o Flu conseguiu segurar o ímpeto dos citizens, mas sofria na hora de construir jogadas ofensivas.

O Tricolor das Laranjeiras teve seu maior momento aos 15 minutos. Após saída de bola errada, Martinelli tocou para Ganso que, de primeira, deixou Cano na cara do gol. O argentino invadiu a área, foi derrubado por Ederson, mas a arbitragem marcou impedimento.

Aos 26, Rodri encontrou Phil Foden que entrou na área, bateu cruzado, a bola desviou em Nino e entrou no gol, fazendo 2 x 0 para o Manchester City. Com 39, após cobrança de escanteio batido por Marcelo, Arias desviou e obrigou Ederson a fazer grande defesa. A partida foi para o intervalo com o time inglês em vantagem.

Segundo tempo

Logo no começo da segunda etapa, quase o terceiro dos ingleses. Foden arriscou de longe, Fábio defendeu, Bernardo Silva tentou de cabeça no rebote, mas o goleiro do Flu fez outra defesa. A equipe de Pep Guardiola manteve a pressão e dificultava a saída de bola do Flu.

Por volta dos 20 minutos, o Fluminense tentou equilibrar a partida e chegava mais no ataque, mas praticamente não dava trabalho para o goleiro Ederson. Com 26 minutos, outro erro fatal. Samuel Xavier errou após toque de cabeça, Kovacic tocou para Julian Álvarez, que achou Foden no meio da área para fazer 3 x 0.

A partida caminhava para o final, quando Julian Alvarez recebeu dentro da área, fez grande jogada e bateu para marcar um golaço: 4 x 0 para a equipe inglesa.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Fluminense enfrenta Manchester City por título do Mundial de Clubes

Esporte amazonense recebe investimento de R$ 23 milhões em 2023

Os benefícios da inclusão de esportes no ensino acadêmico