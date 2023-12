Amazonenses recém-formados no ensino médio participam de capacitação da MJV

Projeto da consultoria global MJV Technology & Innovation com o FAS levou para área remota do Amazonas curso voltado para o desenvolvimento de carreira

Manaus (AM) – Reconhecida mundialmente por sua biodiversidade, os olhares da região amazônica tem se voltado para a sustentabilidade como principal pilar de desenvolvimento econômico. Para apoiar esse crescimento responsável e capacitar jovens na construção de uma carreira, a consultoria global MJV Technology & Innovation levou para o estado a School Amazonas.

O projeto, concluído em dezembro, contou com 15 jovens recém-formados no ensino médio e foi ministrado por professores da empresa, que ensinaram sobre equidade e letramento digital, privacidade de dados e mercado. Os alunos também escolheram três caminhos de especialização entre inovação, sustentabilidade e tecnologia.

Para a realização da School, a MJV se uniu à Fundação Amazônia Sustentável, instituição que fomenta o desenvolvimento de jovens de comunidades ribeirinhas na região, e teve o apoio da Circoola, empresa de coleta e recondicionamento de resíduos eletrônicos, que disponibilizou notebooks para os alunos.

“A MJV enxerga a promoção do desenvolvimento integral dos jovens amazônicos não só como um desafio de promoção de empoderamento econômico e justiça social para a região, mas de sustentabilidade global. Precisamos oferecer oportunidades adequadas para que esses jovens possam ser os futuros líderes de transformações positivas para a região e para o mundo”, explicou Sabrina Almeida, líder da frente de expansão e projetos da MJV na Amazônia.

Para a implementação da School Amazonas, a consultoria fez um grande estudo sobre a região, englobando locomoção, adaptação do conteúdo, disciplinas conforme as atividades econômicas locais, e a dificuldade de acesso à internet. Assim, as entidades prepararam uma sala equipada para os alunos assistirem mais de 40 horas de aulas ao vivo, após um trajeto de oito horas até a reserva do FAS, na Comunidade Campina, na RDS Uacari. Ao final dos módulos, todos receberam certificado.

“A school trouxe uma oportunidade de intercâmbio cultural e capacitação para esses jovens que acabaram de se formar no ensino médio e normalmente não saberiam quais caminhos seguir em relação às oportunidades de mercado. Eles conseguiram absorver um leque de conhecimentos que talvez demoraria muito mais tempo neste cenário que vivem hoje. Assim, mostramos diferentes caminhos que eles podem seguir profissionalmente e aplicar em suas comunidades”, pontuou a consultora de inovação da MJV, Karla Pereira.

ESG Experience Manaus e parceria com a PPA

Além da School Amazonas, a MJV realizou na última semana o ESG Experience Manaus, que teve a presença do secretário de estado do meio ambiente Eduardo Costa, palestras e reuniu diversos especialistas do mercado de carbono. No encontro, a empresa apresentou a proposta “Jornada Carbono Zero”, que direciona negócios de diferentes setores para medir, compensar e neutralizar suas emissões de gases do efeito estufa.

Outra parceria relevante da MJV na região este ano foi com a Plataforma Parceiros Pela Amazônia (PPA), organização que atua com a promoção do desenvolvimento socioeconômico da região por meio de investimentos de impacto. A PPA teve o apoio da consultoria na co-construção e facilitação do seu planejamento estratégico para 2024, com o objetivo de alavancar ações estratégicas da organização de uma visão de futuro sustentável para a Amazônia.

