Vigilância Sanitária apreende 4,5 toneladas de alimentos na operação ‘Natal com Saúde’ em Manaus

Manaus (AM) – A Vigilância Sanitária concluiu, nesta sexta-feira (22), a operação “Natal com Saúde” e apreendeu 4,5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo vendidos em supermercados e hipermercados de Manaus. Foram fiscalizados 45 estabelecimentos em todas as zonas da cidade, dos quais 10 foram autuados por apresentarem irregularidades sanitárias e um outro foi parcialmente interditado, devido ao grande número de ocorrências.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realizou a operação ao longo de quatro dias. Dentre as irregularidades sanitárias verificadas durante a operação estavam produtos sem indicação de procedência e outras informações básicas, carnes e laticínios descongelados ou acondicionados de forma inapropriada, entre outras situações.

Pelas ocorrências, os locais autuados deverão responder a Processo Administrativo Sanitário, que pode resultar em multa de 1 a 400 UFMs (Unidades Fiscais do Município), cujo valor unitário atual é de R$ 134,77. Os outros 34 estabelecimentos estavam cumprindo as exigências sanitárias, e receberam apenas orientações da equipe para reforçar os cuidados.

Para o diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley, o saldo da operação ressalta a importância do trabalho preventivo realizado pela Prefeitura de Manaus no reforço da vigilância sobre os produtos oferecidos à população na época natalina, quando há grande demanda por alimentos para as confraternizações.

“O resultado desse trabalho evidencia a quantidade de alimentos potencialmente prejudiciais à saúde que poderiam ser consumidos pelos cidadãos, levando a complicações que podem ser bastante severas e até causar óbitos”, explica Ewerton Wanderley.

O diretor também orienta o público consumidor sobre a atenção às informações na hora das compras. “É fundamental verificar, sempre, a data de validade dos produtos, bem como a aparência e as condições de exposição de carnes, verduras, frutas, laticínios e outros alimentos perecíveis”, alerta.

Serviço

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail [email protected].

