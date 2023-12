Prefeito de Manaus registra denúncia na Polícia Federal após ser alvo de áudio criminoso

Dois envolvidos no vazamento do áudio já foram identificados pela Polícia Federal

Manaus (AM) – O Prefeito de Manaus, David Almeida, concedeu entrevista aos jornalistas, na manhã desta sexta-feira (22), em frente à sede da Polícia Federal, onde registrou uma denúncia após ser alvo de áudio calunioso que passou a circular nas redes sociais durante a quinta-feira (21). No arquivo, David supostamente xingava os professores da rede municipal, chamando-os de ‘vagabundos’ por exigirem o pagamento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

O conteúdo viralizou no final da noite de quinta, mas segundo o Prefeito, ele só ficou sabendo do áudio na manhã desta sexta, mesmo que não tenha dado tanta importância de início.

“No momento em que eu recebi, pela madrugada, já estava no meu celular, e pelo menos umas 20 pessoas tinham me encaminhado. Na verdade, eu não dei muita importância, eu tive que ir a uma maternidade, e na maternidade as pessoas já estavam comentando sobre isso. Posteriormente, fui até a Colônia Antônio Aleixo, onde entreguei casas, e lá também eu percebi. Então, para que isso não tomasse uma dimensão maior, na volta da Colônia Antônio Aleixo eu já liguei para a superintendência da PF e aqui estou fazendo registro para que as providências sejam tomadas” descreveu David Almeida.

Segundo o chefe do Executivo municipal, isso é um fato novo que entra no ingrediente político com relação à inteligência artificial. Ele afirmou ainda que jamais faria um ataque a professores, profissionais que merecem admiração e respeito.

“Tentam colocar como se eu estivesse falando para os professores. Todo mundo sabe da minha ligação com os professores e agora tivemos um problema com relação ao repasse do abono, em função da queda das receitas do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). E exatamente aproveitando essa questão, aparece essa fala para me colocar em rota de colisão com os professores a quem eu tenho total respeito. Inclusive, fui eu quem iniciou o pagamento do abono aos professores quando fui governador interino em 2017. Então, pelo respeito e admiração que eu tenho aos professores, nós estamos aqui para esclarecer, identificar e punir os autores desse crime”, afirmou o prefeito.

De acordo com a autoridade municipal, o arquivo vazado se trata de uma deep fake, ou seja, um conteúdo falso criado por meio da Inteligência Artificial (IA). O avanço da IA preocupa até mesmo o Supremo Tribunal Federal, onde recentemente, o Ministro Alexandre de Moraes defendeu a regulamentação da inteligência artificial já para as eleições de 2024.

“Existem programas que simulam as vozes das pessoas e isso causa problemas. É algo novo, que inclusive, foi dito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, que tem trabalhado isso e nós precisamos conter. Acredito que seja um dos primeiros casos de crimes cometidos em relação à Inteligência Artificial de um prefeito de capital. Esse é um tipo de crime que não vai ficar impune, [vamos] identificar quem criou, o responsável pela criação, pela disseminação, isso tudo faz parte de um processo que vai ser tocado pela PF e que sirva de exemplo para que outros não aconteçam” reiterou Almeida.

Na sede da PF, o perito Rafael afirmou que as investigações já iniciaram de forma preliminar e que todo crime cometido na internet, deixa rastros. Segundo o profissional, o áudio vazado é o resultado de pedaços de áudios que já existem, mas foram montados para manchar a imagem do alvo do grupo criminoso.

“Fizemos apenas análise prévia, vamos aprofundar as investigações até chegar na origem. De início, podemos afirmar de forma bem categórica, que se trata de montagem, inclusive utilizando-se de outros áudios que circulam na internet para poder fazer essas simulações. Tudo o que acontece na internet deixa esse mapeamento, esses endereços e a gente consegue fazer esse rastreamento até a origem” afirmou o perito.

A Superintendência da Polícia Federal no Amazonas, Umberto Ramos, já identificou duas pessoas envolvidas com o vazamento do áudio, e informaram que, em breve, os acusados serão ouvidos na sede da instituição. Como penalidades, os responsáveis serão acusados de difamação, calúnia eleitoral, sujeitos à pena e multa.

“Nosso objetivo é que com essa ação a gente promova uma medida para descontinuar esse tipo de iniciativa, deixando claro que não existe anonimato na internet e deixando claro que qualquer tipo de montagem, Fake News, utilização de inteligência artificial de maneira indevida com o objetivo eleitoral, será investigado e os seus autores serão identificados e punidos”, ressaltou.

