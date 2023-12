Aplicativo Celular Seguro ultrapassa 500 mil registros em três dias; saiba como usar

A plataforma Celular Seguro, aplicativo do governo que bloqueia smartphones e aplicativos digitais em caso de perda, roubo ou furto do aparelho, ultrapassou a marca de 500 mil cadastros de usuários, até a tarde desta sexta-feira (22), três dias após o lançamento feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com a Agência Nacional de telecomunicações (Anatel) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

O app é gratuito e pode ser acessado pelo site Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública ou nas lojas de aplicativos online. No Google Play Store, para celulares com sistema operacional Android, foram feitos 465.150 mil downloads. Em aparelhos iPhone (sistema iOS) foram contabilizados 194 mil downloads. Com isso, o aplicativo foi o mais baixado do país por dois dias seguidos.

Ao todo, a ferramenta recebeu 2.544 alertas de usuários referentes a perdas, roubos ou furto de aparelhos, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, declarou que esses números demonstram confiança das pessoas nas ações do Ministério diante de problemas.

“Temos o compromisso de resolver os problemas mais graves da população. É assim em relação ao crime organizado, aos crimes violentos letais intencionais e também no combate ao roubo e furto de celulares. Realizamos ações que impactam positivamente o cotidiano da sociedade”, afirmou Ricardo.

Cadastro

O aplicativo foi criado para prevenir o uso indevido de celulares roubados ou furtados, por meio de notificações da situação de forma mais rápida das operadoras e instituições bancárias e de crédito. Com apenas um clique, o usuário pode preservar dados habitualmente armazenados nos celulares, como número de CPF e senhas.

Para fazer o cadastro no Celular Seguro, antes, o usuário deve acessar a própria conta no portal Gov.br, com login do CPF e senha. Não há limite para o cadastro de números, mas eles precisam estar vinculados ao CPF para que o bloqueio seja efetivado.

1. baixe o aplicativo no celular pelo Play Store, para aparelhos Android, ou pela App Store, para iOS (iPhone);

2. o login é feito com a conta Gov.br. Quem não tiver cadastro, poderá fazê-lo;

3. leia o termo de uso e clique em “concordo”;

4. é possível cadastrar quantos aparelhos quiser, desde que eles estejam no seu CPF;

5. será solicitado o cadastro de celulares de pessoas de confiança. Se seu aparelho for roubado, uma dessas pessoas poderá solicitar o bloqueio.

Também é possível que a própria vítima bloqueie o aparelho acessando o site por um computador. Além disso, é possível acessar o aplicativo por meio de navegadores, como o Google Chrome e o Microsoft Edge, e registrar a ocorrência, de forma simples.

Bloqueio

Em um processo simples, o cidadão poderá acionar os bancos e sua operadora telefônica para o bloqueio do acesso remoto às contas e o sinal do aparelho. O bloqueio não é imediato e pode variar conforme a instituição bancária, em até 24 horas após o registro do sinistro.

Após o registro de perda, roubo ou extravio do celular, os bancos que aderiram ao projeto farão o bloqueio das contas. O registro da ocorrência de perda, roubo ou furto poderá ser feito pelo app por uma das pessoas indicadas, ou pelo próprio dono do celular no site do programa.

1. acesse “meus telefones” ou “telefones de confiança”;

2. encontre o celular perdido na lista;

3. clique em “alerta”;

4. preencha as informações solicitadas;

5. será exibido um número de protocolo. Guarde-o;

6. depois de concluído o registro, as empresas participantes do programa são comunicadas e o telefone fica inutilizável;

7. importante – o registro da ocorrência não substitui a comunicação às autoridades policiais, operadores de telefonia e instituições financeiras.

*Com informações de O Dia e Poder 360

Leia mais:

Aplicativo do governo vai agilizar bloqueio de celular roubado; entenda

Suspeito de integrar quadrilha que roubou motorista de APP é procurado pela polícia

VÍDEO: Ladrão leva 10 segundos para furtar celular de vitrine comercial