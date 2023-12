Suspeito de integrar quadrilha que roubou motorista de APP é procurado pela polícia

Manaus (AM) – Gedeão da Silva Barbosa, de 24 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas por roubo praticado contra um motorista de aplicativo. O crime ocorreu no dia 2 de novembro deste ano, na rua Moises, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Joaci Dias, na ocasião do crime, a vítima teria aceitado uma corrida e foi rendida por Gedeão e outros dois comparsas. Eles ameaçaram o motorista com arma de fogo e roubaram seus pertences.

“Gedeão foi o responsável por chamar a corrida de aplicativo, usando os dados falsos e a foto do Felipe de Oliveira Pena dos Santos, que teria sido sequestrado e morto por engano por motoristas de aplicativo. Durante as investigações, constatou-se que Felipe de Oliveira não tinha nenhum envolvimento no citado roubo”, disse.

Os outros dois envolvidos no roubo, identificados como Gabriel da Silva Castro e Matheus Junio Almeida Pena, foram presos nesta quinta-feira (21), pelos policiais civis do 18º DIP.

Quem tiver informações sobre a localização de Gedeão da Silva Barbosa pode entrar em contato através dos números (92) 99476-8402, disque-denúncia do 18° DIP ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com informações da assessoria

