Polícia apreende simulacro de arma de fogo e drogas no beco Chiquititas, em Manaus

Ao notarem a polícia, um grupo abandonou uma mochila preta com um simulacro de arma de fogo e os entorpecentes

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da Força Tática, apreendeu, na tarde desta quinta-feira (28), um simulacro de arma de fogo e entorpecentes, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste da capital amazonense.

A equipe policial, em patrulhamento no bairro, realizou incursões a pé pelo beco Chiquititas. Durante ação, os policiais militares visualizaram quatro pessoas em atitude suspeita que, ao notarem a presença doa equipe da Força Tática, fugiram do local.

O grupo abandonou uma mochila preta com um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, 46 trouxinhas de maconha tipo skunk, ⁠312g de maconha tipo skunk, 11g de cocaína (porção média), 10 trouxinhas de cocaína, ⁠104g de oxi e duas balanças de precisão.

O material encontrado pelos policiais miliares foi apreendido e conduzido ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

