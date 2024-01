Amazonas FC anuncia novas contratações para 2024; confira

Manaus (AM) – O Amazonas FC oficializou três contratações para o elenco de 2024, são o lateral-esquerdo Bruno Dip, o zagueiro e ex-Paysandu (PA), Wellington Carvalho, e o atacante e ex-Nacional (AM), João Normando, o ‘Ceará’. Ao todo, 19 nomes já foram confirmados para a atuação no time na próxima temporada.

Conheça os reforços

Bruno Dip Rapanelli nasceu em São Paulo e tem 25 anos. O lateral-esquerdo atuou nas bases dos times Corinthians-SP e São Paulo-SP, além de ter passado por Atlético Goianiense-GO, Vila Nova-GO, Sered-ESL, Penapolense-SP, Camboriú-SC, Juventus Jaraguá-SC, Monte Azul-SP e Operário-MS, clube pelo qual disputou a Série D deste ano.

Aos 30 anos e nascido em Duque de Caxias (RJ), Wellington Carvalho dos Santos passou por Fluminense-RJ, Ceará-CE, Tombense-MG, CRB-AL, Ponte Preta-SP, Coritiba-PR e Bali United-IND. Em seu retorno ao Brasil, defendeu o Paysandu na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro e foi titular nos três duelos entre aurinegros e bicolores na competição.

Nascido em Pedra Branca (CE), Francisco Olivan Bezerra Calíope, o Ceará, tem 26 anos. Na carreira, vestiu as camisas de Fortaleza-CE, Oeste-SP, Treze-PB, São Paulo-SP, Criciúma-SC, Al-Najma-BAR, Al-Muharraq-BAR, Al Nasr Benghazi-LIB, Campinense-PB e Botafogo-PB. Neste ano, pelo Nacional-AM, enfrentou o Aurinegro nas semifinais do Barezão.

A Onça volta a campo em janeiro, para a disputa do Estadual. No dia 21, às 15h30, o time comandado pelo técnico Luizinho Vieira encara o Manauara, no estádio Carlos Zamith. Além do Barezão, o Aurinegro disputará, pela primeira vez, as Copas Verde e do Brasil, além da Série B. Antes disso, o elenco fará pré-temporada no CT do Retrô, em Camaragibe (PE), região metropolitana de Recife, do dia 1º até às vésperas do primeiro jogo do ano.

Elenco do Amazonas para 2024

Goleiros: Edson Mardden, Marcão e Oliveira;

Laterais-direitos: Adriano, João Victor e Patric;

Laterais-esquerdos: Bruno Dip, Manicoré e Renan Castro;

Zagueiros: Alison e Wellington Carvalho;

Volantes: Jorge Jiménez, PH, Robertinho, Ruan José e Xavier;

Meias: Diego Torres, Foguinho, Kellyson, Rafael Tavares e Vinicius;

Atacantes: Ceará, Gustavo Ermel, Levi, Luan Santos, Lucas Bueno, Lucas Silva e Sassá.

