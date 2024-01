PM é acusado de sumir com R$ 35 mil de bolões da Mega da Virada, em Manaus

Manaus (AM) – O policial militar Augusto Macario de Menezes está sendo acusado de aplicar golpe de R$ 35 mil em colegas de corporação, em Manaus. De acordo com a denúncia, o dinheiro foi arrecadado para bolões da “Mega da Virada”, porém o homem falsificou os bilhetes e desviou a quantia para usar em casas de apostas esportivas.

O grupo de PMs registrou o Boletim de Ocorrência, na madrugada deste domingo (31). Ao todo, cada um dos 126 participantes repassaram R$ 280 para o cabo Augusto Macario de Menezes, totalizando R$ 35.280.

Após receber o pagamento, o cabo não respondeu mais as mensagens enviadas pelos colegas. Augusto Macario foi encontrado em sua residência por um dos policiais e admitiu que não usou o dinheiro para as apostas da Mega. Conforme os integrantes, apenas R$ 500 reais do valor foi utilizado para pagar os bilhetes.

A acusação também alega que o policial militar fraudou os bilhetes, já que apenas alguns deles, avaliados em R$ 140, eram autênticos.

De acordo com um veículo de imprensa local, o cabo Augusto Macario de Menezes foi internado por apresentar sinais de problemas mentais. O Policial está lotado no Batalhão Ambiental.

